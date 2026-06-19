Yolculuğun ortasında feribota binen tek tren

Tren yolculuğu, son birkaç yıldır Avrupa'da büyük bir ilgi görüyor; yeni demiryolları inşa ediliyor, yeni hatlar açılıyor ve giderek daha fazla insan bu yavaş, konforlu ve çevre dostu ulaşım yöntemini tercih ediyor. On yıllardır cazibesini kaybetmemiş, köklü ve eski hatlar da yeniden popülerlik kazanıyor. Bunlardan biri de İtalya'nın kuzeyini ve güneyini birbirine bağlayan demiryolu hattı; bu hat, Avrupa'da trenin feribota bindiği tek hat olma unvanını koruyor!

TREN FERİBOTA BİNİYOR

Tren yolculuğu sırasında bir yerde uyuyakalırsanız, Akdeniz'in ortasında uyanmanız oldukça olasıdır. Hala rüya gördüğünüzü düşünmek kolaydır, ancak bu bir halüsinasyon veya metafor değil, kelimenin tam anlamıyla başınıza geliyor. Bu, İtalya'nın en uzun gece treni olan ve Milano'dan Syracuse'a 1489 kilometre yol kat eden Intercity Note'un günlük gerçeğidir.

"Çizme" şeklindeki dünyanın en ucunda yer alan küçük Villa San Giovanni kasabasında, trenin ayrılıp bir gemiye yüklenerek diğer tarafta yeniden birleştirildiği o dahiyane an yaşanır.

Bu süreç adeta koreografik bir şekilde ilerlemektedir:

Adım 1: Tren önce yavaşça feribotun gövdesine inşa edilmiş raylara girer.

Adım 2: Ardından durur ve ön vagonlarından ayrılır.

Adım 3: Geriye doğru hareket ettikten sonra tekrar ileri hareket ederek bu kez geminin diğer tarafına giden başka bir raya geçer.

BBC'nin haberine göre, fosforlu yelekler giymiş mürettebat, motor sesleri ve bağırarak verilen talimatlarla tüm süreci yürütürken, kabinlerdeki yolcular bir dizi sarsıntı ve metal sürtünmesi hissediyor. Tren tamamen gemiye dolduğunda, feribot Messina Boğazı'na doğru yola çıkıyor.

HER GEZGİNİN HATIRLAYACAĞI BİR DENEYİM

Tren denizi geçerken, kabinden çıkıp güverteye giderek Sicilya'nın ışıklarının karanlığa karışmasını ve Calabria kıyılarının yavaşça yaklaşmasını izleyebilirsiniz. Tüm geçiş yaklaşık bir saat sürerken, yolculuğun tamamı dokuz ila on bir saat arasında sürmektedir.

Tren, geçişin ardından Messina'da tekrar bağlantı kurar ve Calabria ve Campania bölgelerinden geçerek Palermo veya Syracuse'a, oradan da Napoli'ye kadar yolculuğuna devam eder. Tüm trenlerde yataklı vagonlar, kuşetli vagonlar ve premium vagonlar bulunur; her birinde kendi duşu ve tuvaleti vardır. Kompartmanlar klimalıdır, elektrik prizleri bulunur ve güvenle kilitlenebilir.

SİCİLYA'YI MİNUETO TRENİ İLE KEŞFETMEK

Sicilya'yı trenle keşfetmeye devam etmek isteyenler, adanın dört bir yanından geçen ve Catania'dan Comiso'ya dört saatlik bir yolculukla yedi UNESCO Dünya Mirası Alanı'nı ziyaret eden Minueto trenine geçebilirler. 150 yıl önce inşa edilen bu tarihi güzergahta altı büyük köprü, 43 küçük köprü ve 13 tünel bulunmaktadır.

AVRUPA'DAKİ SON HAT VE GELECEKTEKİ 13,5 MİLYAR EUROLUK TEHDİT

Messina Boğazı üzerinden geçen hat 1899'dan beri faaliyette olup, bir zamanlar Dover ve Dunkirk arasındaki hat da dahil olmak üzere Avrupa'daki sayılı feribot-demiryolu bağlantısından biriydi. Bunların hepsi zamanla kapatıldı veya köprüler ve tünellerle değiştirildi.

2019 yılında Alman-Danimarka Putgarden-Redby hattı kapatıldı.

2020 yılında ise Alman-İsveç Sassnäs-Trelleborg hattı faaliyetlerine son verdi.

Bu kapanışların ardından Intercity Note, Avrupa'da kalan son yolcu demiryolu feribot hattı oldu. Ancak bu eşsiz gelenek uzun sürmeyebilir.

İtalyan hükümeti, dünyanın en iddialı mühendislik projelerinden biri olan Messina Boğazı üzerinden 13,5 milyar euroluk bir köprü inşa etme yönündeki uzun süredir devam eden planı yeniden hayata geçirdi.

Proje Destekçileri: Bu adımı büyük bir ilerleme ve modernleşme olarak görüyor.

Eleştirmenler: Putni Kofer'in aktardığına göre, bu devasa bütçenin güney İtalya'nın çok daha acil olan diğer altyapı ihtiyaçlarından kaynak çalabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Sonuç ne olursa olsun, köprü fikrinin varlığı bile Avrupa'nın en şiirsel yolculuklarından birine ve onun temsil ettiği o köklü bağlantı duygusuna şimdiden gölge düşürmüş durumda.