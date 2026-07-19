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Halk TV Yaşam Yılanın feribot yolculuğu: Arabalı vapurla Yalova'ya geçti

Yılanın feribot yolculuğu: Arabalı vapurla Yalova'ya geçti

Yalova'ya feribotla gelen bir sürücü, seyir halindeyken otomobilinde yılan olduğunu fark edince itfaiyeden yardım istedi. Araçtan çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Yalova'ya feribotla gelen bir sürücü, otomobilinde yılan olduğunu fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına salındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yenikapı-Yalova feribotuyla kente gelen sürücü, seyir halindeyken otomobilinde yılan bulunduğunu fark ederek durumu Yalova İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

GEZGİN YILAN DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili güvenli şekilde itfaiye istasyonuna götürdü. Burada yapılan incelemede yılanın aracın alt kısmında olduğu belirlendi.

Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yılan, kontrollü şekilde yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yılanın yuvasına giren farenin kaçışı kaydedildiYılanın yuvasına giren farenin kaçışı kaydedildi

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yılanın araçtan çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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