Yerinden söktüler! 111 yıllık koca evi başka arsaya taşıdılar

ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Waukon kentinde bulunan ve 1911 yılında inşa edilen iki katlı tarihi ev, yıkılmak yerine birkaç blok ötedeki yeni yerine taşındı. 2022 yılında, 111 yıllık geçmişe sahip yapı, 404 West Main Street adresinden alınarak 4 6th Street SW adresindeki arsaya nakledildi.

Taşınma işlemiyle birlikte ev, aynı kentte yeni bir yaşam alanına kavuşurken tarihi yapının korunması da sağlandı.

111 YILLIK EVİ YIKMADILAR, BAŞKA ARSAYA TAŞIDILAR

Ev, uzun yıllar Agnes Anderson ve ailesinin dört kuşağına ev sahipliği yaptı. 1926 doğumlu Agnes Anderson, ailesinin evi 1928 yılında satın aldığını ve kendisinin küçük yaşlardan itibaren burada büyüdüğünü anlattı. Anderson, 1928 ile 1986 yılları arasında bu evde yaşadı.

Daha sonra kızı Lori Hesse ile damadı Randy Hesse de 1986-1993 yılları arasında aynı evde oturarak çocuklarını burada büyüttü. Böylece ev, Anderson ailesinin dört nesline ev sahipliği yapmış oldu.

KİLİSE SATIN ALDI, YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRME KARARI ALDI

Evin bulunduğu arsa, komşusundaki St. John's Lutheran Kilisesi tarafından satın alındı. Kilise, otoparkın yanındaki istinat duvarını yenileme planları sırasında satışa çıkan ev ve arsayı bağışçıların desteğiyle satın aldı. Böylece satın alma işlemi için borçlanılmadığı belirtildi.

Kilise yönetimi, evin taşınmasının ardından boşalan alanın doldurularak yeşil alan olarak kullanılmasını planlıyor. Açık hava ayinleri ve pazar okulu etkinliklerinin de bu alanda yapılması hedefleniyor.

YIKMAK YERİNE TAŞIMAYI TERCİH ETTİ

Yerel emlakçı Daryl Hansmeier ise yalnızca evi satın aldı. Hansmeier, tarihi yapının korunması amacıyla evi yeni bir arsaya taşımaya karar verdi. Ailenin üyeleri Lori ve Randy Hesse de evin korunmasının en doğru tercih olduğunu belirterek karardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

YENİ YERİNDE RESTORE EDİLECEK

Taşınan evin yeni adresinde kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında yapının altına yeni temel ve bodrum inşa edilecek, ayrıca çift araçlık garaj eklenecek. Hansmeier, evdeki bazı aydınlatma armatürlerini de 1912 yılında inşa edilmiş başka bir tarihi evden sökülen orijinal parçalarla değiştirmeyi planladığını açıkladı.

Böylece 111 yıllık yapı, tarihi dokusu korunarak yeni sahiplerini ağırlamaya hazırlanıyor.