Yapay zekâ hayvan deneylerinin yerini nasıl alabilir?

Avrupa genelindeki araştırmacılar; günlük yaşamda kullanılan kimyasalların zararlarını öngörmek ve hayvan deneylerine olan ihtiyacı kademeli olarak sonlandırmak amacıyla yapay zekâyı, insan hücrelerini ve minyatür organ teknolojilerini bir araya getiriyor.

Avrupa Birliği genelinde her yıl çoğunlukla fare ve sıçanlardan oluşan yaklaşık 150 bin hayvan, kullanılan kimyasal maddelerin güvenliğini test etmek amacıyla laboratuvarlarda değerlendiriliyor. Ancak hem hayvan hakları savunucularının yıllardır süren haklı endişeleri hem de kemirgenlerden elde edilen sonuçların insan biyolojisiyle ne kadar örtüştüğüne dair bilimsel şüpheler, bu yaklaşımı sorgulatıyor.

Bu doğrultuda araştırmacılar, kozmetik sektöründe hali hazırda uygulanan hayvan testi yasağını emsal alarak insan sağlığını daha güvenilir ve invaziv (müdahaleci) olmayan yöntemlerle koruma yoluna gidiyor.

3R İLKESİ VE BÜTÇESİ 60 MİLYON AVRO OLAN DEV PROJE: ASPIS

Birmingham Üniversitesi’nde ekolojik genomik uzmanı ve Çevre Araştırma ve Adalet Merkezi Direktörü olan Prof. John Colborne, Avrupa pazarına girmek isteyen şirketlerin ürettikleri maddelerin güvenliğini kanıtlamak zorunda olduğunu hatırlatıyor.

Bu zorunluluk, Avrupa'yı REACH (AB Kimyasallar Yönetmeliği) kapsamında belirlenen "3R" ilkesine bağlı kılıyor:

Replacement (Yerine Koyma): Mümkün olan her yerde alternatif yöntemler geliştirmek. Reduction (Azaltma): Kullanılan hayvan sayısını en aza indirmek. Refinement (İyileştirme): Hayvanların çektiği acıyı ve stresi asgari seviyeye indirmek.

Prof. Colborne, 2021 yılından bu yana hayvan testlerinin yerini alacak in vitro (laboratuvar ortamında hücre kültürü) ve yapay zekâ tabanlı alternatifler üzerinde çalışıyor. Bu araştırmalar, yeni nesil kimyasal güvenlik testlerine 60 milyon euroluk bütçe ayıran AB araştırma kümesi ASPIS bünyesinde yürütülüyor.

"HAYVAN TESTLERİNİN YALNIZCA %50’Sİ İNSANLARA UYGULANABİLİR"

Brüksel Serbest Üniversitesi Toksikoloji Bölümü’nden Prof. Mathieu Vinken, mevcut durumun yetersizliğini şu sözlerle özetliyor: "Yaptığımız hayvan deneylerinin belki de sadece %50’si insanlar için doğrudan geçerlilik taşıyor."

Vinken, ASPIS çatısı altındaki ONTOX projesini yönetiyor. Kasım 2026’ya kadar sürecek olan bu çalışma, kimyasallara tekrarlanan maruziyetin karaciğer, böbrek ve beyin üzerindeki kronik hasarlarını inceliyor.

DAHA HIZLI, DAHA UCUZ, DAHA DOĞRU

İşin bir diğer kritik boyutu ise yüksek maliyetler ve zaman kaybı. Geleneksel kronik toksisite çalışmaları yüzlerce hayvanı kapsayabiliyor ve test edilen tek bir maddenin maliyeti 15 milyon avroya, süresi ise 3 ila 7 yıla kadar çıkabiliyor. Her yıl pazara binlerce yeni kimyasalın girdiği göz önüne alındığında, geleneksel yöntemlerin sürdürülemez olduğu açıkça görülüyor.

Ayrıca kemirgenlerin kısa ömürleri, insanlarda onlarca yıl sonra ortaya çıkabilecek kanser veya üreme sağlığı bozuklukları gibi kronik etkileri öngörmeyi zorlaştırıyor.

Bu noktada Vinken’in ekibi, hayvanlar yerine insan hücrelerini kullanan testler ve "çip üzerinde organ" (organ-on-a-chip) teknolojisini devreye sokuyor. Yapay zekâ ise bu mikro organların kimyasallara verdiği karmaşık tepkileri insan organları açısından analiz edip yorumluyor.

TÜRLERİN BİYOLOJİK ORTAKLIĞINDAN FAYDALANMAK

Prof. Colborne’un liderlik ettiği PrecisionTox projesi ise meyve sinekleri, yuvarlak solucanlar, su pireleri ile kurbağa ve zebra balığı embriyolarının (yasal olarak hayvan deneyi statüsünde olmayan evreler) kimyasallara verdiği yanıtları insan hücreleriyle karşılaştırıyor.

Farklı türler gibi görünseler de evrim, canlıların hayatta kalmasını sağlayan temel hücresel mekanizmaları korumuştur. Colborne bu durumu şöyle açıklıyor: "Toksikoloji bugüne kadar yalnızca canlıya zarar veren dozu ölçmeye odaklandı. Bizim amacımız ise hasarın tam olarak 'neden' ve 'nasıl' oluştuğunu moleküler düzeyde anlamak."

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: RISK-HUNT3R

Zarar mekanizmasını anlamak denklemin sadece bir parçası. İnsanların gerçek hayatta bu maddelere ne kadar maruz kaldığını hesaplamak da bir o kadar önemli. ASPIS kümesinin üçüncü ayağı olan RISK-HUNT3R projesi, hayvan dışı test verilerini gerçek dünya maruziyet verileriyle birleştirerek risk değerlendirmesi yapıyor.

Amaç, yalnızca bir hayvan testinin yerine bir laboratuvar muadilini koymak değil; insan biyolojisi bilgisi, maruziyet verileri ve yapay zekâ hesaplamalarını birleştirerek toksikoloji anlayışını baştan aşağı yenilemek.

Uzmanlar, hayvan deneylerinin bir günde tamamen ortadan kalkamayacağını ancak yapay zekâ ve hücresel teknolojiler sayesinde sürecin radikal biçimde basitleşeceğini ve kullanılan hayvan sayısının hızla azalacağını vurguluyor. Yapay zekâ, laboratuvarlarda daha etik ve güvenilir bir geleceğin kapısını aralıyor.