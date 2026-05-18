X'te yeni dönem: Mavi tiki olmayan hesaplara yeni sınırlamalar geliyor
Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te, mavi tiki olmayan hesaplara yeni sınırlamalar geliyor. Şirketin açıklamasına göre mavi tiki olmayan hesaplara günde 50 paylaşım ve 200 yanıt sınırı getirildi.
PAYLAŞIM VE TAKİP ETME SAYISI SINIRLANDIRILDI
Şirket açıklamasında doğrulanmamış hesapların gönderilerin sayısını 50’ye, yanıt sayısının ise 200’e düşürüldüğünü duyurdu. Teknik takip etme sınırı da günde 400 oldu.
ABD’li milyarder Elon Musk’ın sosyal medya platformu X getirilen sınırı şöyle açıkladı:
“Sınırlar X’in arka planındaki yükü hafifletiyor. Hizmet kesintileriyle hata veren sayfaları azaltıyor. Güvenilirliği sağlamak için bazı sınırlar koyduk.”
