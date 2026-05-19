Windows 11 kullananlar dikkat: Herkes aynı sorunu yaşıyor!

My Drivers'ın bildirdiğine göre, Windows 11 güncellemesi KB5089549 bazı sistemlerde kurulum hatalarına neden oluyor. Microsoft'un açıkladığına göre, bunun ana nedeni EFI Sistem Bölümü'nde (ESP) yeterli boş alan olmaması.

EN SON WİNDOWS 11 GÜNCELLEMESİNİN NEDEN OLDUĞU HATALAR VE İNTERNET YAVAŞLAMALARI

Microsoft'un resmi belgelerine göre, EFI bölümünde kalan alan 10 MB'tan az ise, yama yüklemesi yeniden başlatma sırasında 0x800f0922 hata koduyla başarısız olur.

Kurulum işleminin ilk aşaması normal şekilde ilerliyor, ancak yeniden başlatmanın ardından hata ortaya çıkıyor. Ardından sistem, "İşlem çalışmıyor, değişiklikler reddedildi" mesajıyla güncellemeyi otomatik olarak iptal ediyor.

Microsoft iki çözüm sunuyor. Standart kullanıcılar komut isteminde şu komutu çalıştırabilir: `reg add “HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlBfsvc /v EspPaddingPercent /t REG_DWORD /d 0 /f”`, `EspPaddingPercent` değerini 0 olarak ayarlayıp bilgisayarı yeniden başlatarak programı tekrar yüklemeyi deneyebilirler.

Kurumsal BT yöneticileri, Grup İlkesi Önceki Sorunlara Geri Dönme (KIR) özelliğini kullanarak, gruplar halinde yönetilen cihazlardaki sorunları çözebilirler.

Ayrıca, bazı kullanıcılar yamayı yükledikten sonra internet hızlarında düşüş olduğunu bildirdi, ancak Microsoft bu sorunu henüz doğrulamadı.