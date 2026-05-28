UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” İsmail Araç’a veda

İzmir’in Bergama ilçesinde karabatak dericilik geleneği ve parşömen sanatının son temsilcilerinden biri olarak gösterilen İsmail Araç, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Araç’ın ölümü, yakınları ile kültür ve sanat camiasını yasa boğdu.

Bergama Yeni Cami’de öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Araç’ın cenazesi daha sonra Bergama Mezarlığı’nda toprağa verildi.

1933 yılında Bergama’da dünyaya gelen İsmail Araç, 1953 yılında başladığı dericilik mesleğini 71 yıl boyunca sürdürdü. Bergama Krallığı döneminde geliştirilen ve insanlık tarihinin en önemli yazı malzemelerinden biri kabul edilen parşömeni, hiçbir kimyasal kullanmadan geleneksel yöntemlerle üretmeye devam etti.

Oğlak ve keçi derilerini özel işlemlerden geçirerek hazırlayan Araç, özellikle “kavaleto” adı verilen geleneksel bıçaklarla yaptığı işçilikle dikkat çekti. Çalışmaları, yıllar boyunca yerli ve yabancı araştırmacıların ilgisini gördü.

Geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılmasına sunduğu katkılar nedeniyle 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” ilan edilen Araç, 2021 yılında da UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanına layık görüldü.

Mesleğini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen usta sanatçı yaşamının son dönemlerinde bu hayalini gerçekleştirdi. Demet Sağlam Tokbay ve Nesrin Ermiş Pavlis’i yetiştirerek geleneksel parşömen sanatının devam etmesini sağlamak isteyen Araç, düzenlenen 'peştemal kuşatma' töreniyle çıraklarına ustalık icazeti verdi. (DHA)