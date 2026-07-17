Uçak havalandı, parti başladı! Kabini dans pistine çevirdiler

Londra Stansted'den İbiza'ya gerçekleşen bir uçuş, beklenmedik görüntülere sahne oldu. Bekarlığa veda partisi için yola çıkan bir grup yolcu, uçağın atmosferini bir anda parti alanına çevirdi. Kabin görevlisi kıyafeti giymiş bir kadın yolcunun, uçağın koridorunda dans etmeye başlamasıyla başlayan olaylar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KABİN GÖREVLİSİ KOSTÜMÜYLE KORİDORDA DANS ETTİ

Güneşli bir tatil planıyla uçağa binen gelin adayı, arkadaşlarıyla birlikte eğlencenin dozunu artırdı. Kabin görevlisi üniforması giymiş olan kadın, uçak koridorunda bir aşağı bir yukarı dans ederken görüntülendi.

Hiç de etkilenmemiş gibi görünen diğer yolcuların önünde yere düşen kadının halleri, o anları kaydeden bir yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Kadınların enerjisi kısa sürede diğer yolculara da bulaştı. Pembe bir Power Ranger kılığına girmiş bir erkek yolcu da ayağa kalkarak dansa eşlik etmeye başladı. Uçaktaki diğer yolcular şaşkınlık içinde izlerken, Ryanair personelinin durumu kontrol altına almakta zorlandığı bildirildi.

MİLYONLAR İZLEDİ, YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Videoyu çeken isimsiz yolcu, "kabin görevlilerinin birkaç kez emniyet kemeri işaretini yaktığını ancak grubun bunu görmezden geldiğini" iddia etti.

whatsthejam'ın haberinde yer alan bilgiye göre, haziran ayındaki uçuşa ait video, sosyal medyada 3,2 milyondan fazla izlenme ve 279.000'den fazla beğeni topladı.

Viral olan görüntüler, izleyicileri ikiye böldü. Bazı izleyiciler bu duruma sert tepki gösterdi. Bir izleyici, "Bir uçuş görevlisi olarak, bu benim kabusum." ifadesini kullanırken, bir başkası ise "Buna neden izin veriliyor?" diye sordu.

Diğer taraftan bir kişi, "Çok hoş bir havası var ama kabin görevlisi olsaydım bu beni kesinlikle sinir ederdi." yorumunda bulundu.

Konuya dair bir başka kullanıcı ise şu savunmayı yaptı:

"İbiza uçuşu uzun sürmediği ve uçağın kalkışından ve inişinden önce yapmamız gereken iş miktarı bazen çok fazla olduğu için, her zaman bir acele içinde olduğumuzdan dolayı bu durum böyle oluyor."

Bir başka kişi ise daha net bir görüş bildirerek, "Eğer bunu beğenmiyorsanız, İbiza uçuşları size göre değil demektir." ifadelerini kullandı.