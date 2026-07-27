Twerk yapıp halat çektiler! Kazanan çiftin soyadını belirledi

Avustralya’da evlenmeye hazırlanan bir çift, düğün öncesi yaşadıkları soyadı anlaşmazlığını sıra dışı bir yöntemle çözdü. Hangi soyadını kullanacaklarına karar veremeyen çift, iki aileyi düğünde karşı karşıya getirdi. Gün boyu süren yarışların kazananı, yeni evli çiftin ortak soyadını belirledi.

“HANGİMİZİN SOYADI OLACAK?” TARTIŞMASI DÜĞÜNE TAŞINDI

Melbourne’de yaşayan 30 yaşındaki Brett Borland ile 31 yaşındaki Georgie Abela, evlendikten sonra hangi soyadını kullanacakları konusunda uzlaşamadı.

Çift, ileride kuracakları ailenin tek bir soyadı taşımasını istiyordu. Ancak Georgie kendi soyadından vazgeçmek istemezken, Brett ise eşinin soyadını almaya da sıcak bakıyordu.

KAZANAN AİLE SOYADINI BELİRLEDİ

Karar vermekte zorlanan çift, çözümü düğün resepsiyonunda düzenledikleri “Soyadı Savaşı” adlı etkinlikte buldu.

İki aile; halat çekme, çuval yarışı, futbol şut yarışması ve twerk yarışması gibi eğlenceli oyunlarda karşı karşıya geldi. Gün sonunda en fazla puanı toplayan aile, yeni evli çiftin ortak soyadını belirleme hakkını kazandı.

KUPAYI BORLAND AİLESİ KALDIRDI

Kıran kırana geçen mücadeleyi Brett Borland’ın ailesi kazandı. Böylece çift, evlilikten sonra Borland soyadını kullanmaya karar verdi.

Brett Borland, People dergisine yaptığı açıklamada, “Ortada büyük bir rekabet vardı. Herkes kazanmak için elinden geleni yaptı. Beklediğimizden çok daha eğlenceli geçti.” dedi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Çift, düğünde düzenledikleri “Soyadı Savaşı”nın görüntülerini sosyal medyada “İki soyadı yarıştı, biri kazandı.” notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, birçok kullanıcı fikri “şimdiye kadar gördüğümüz en yaratıcı düğün geleneği” olarak yorumladı. Bazı çiftler ise kendi düğünlerinde de benzer bir yarış düzenlemeyi planladıklarını belirtti.