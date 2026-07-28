Turistler gibi girdiler, ölümüne atlayıp kayboldular! 605 metreden paraşütle atlayan iki kişi aranıyor

ABD'nin Seattle kentindeki Space Needle'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bilet alarak gözlem katına çıkan iki kişi, cam korkulukları aşıp 605 metrelik yapıdan BASE atlayışı yaptı. Polis, izlerini kaybettiren iki şüpheliyi arıyor.

TURİSTLER GİBİ GİRDİLER, SANİYELER İÇİNDE BOŞLUĞA ATLADILAR

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinin simge yapılarından Space Needle, Cuma akşamı sıra dışı bir olaya sahne oldu. Seattle Polis Departmanı'nın açıklamasına göre, bilet satın alarak gözlem katına çıkan iki kişi, binanın cam duvarını aşarak kendilerini boşluğa bıraktı.

Apnews'in haberine göre, olayın ardından paraşütlerini açan iki şüpheli güvenli şekilde yere inerken, polis şahısların izini kaybetti.

TUVALETE GİRDİLER, KASKLA ÇIKTILAR

Seattle Polis Departmanı Halkla İlişkiler Sorumlusu Brian Pritchard'ın paylaştığı rapora göre olay Cuma günü saat 20.50 sıralarında yaşandı.

Polisin aktardığı bilgilere göre iki şüpheli önce en üst kattaki güvenlik kameralarına yansıdı. Daha sonra bir tuvalete giren kişiler, kısa süre sonra kasklarını takmış şekilde dışarı çıktı.

CAMI AŞIP AŞAĞI ATLADILAR

Yetkililerin açıklamasına göre şüpheliler hızla gözlem katındaki cam pencereye doğru koştu, cam bariyerin dışına tırmandı ve hiç tereddüt etmeden kendilerini aşağı bıraktı. Space Needle güvenlik görevlileri iki kişinin tam olarak nereye indiğini belirleyemedi. Olay yerine gelen polis ekipleri de şüphelilere ulaşamadı.

POLİS İKİ KİŞİYİ ARIYOR

Kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheliler, 20'li yaşlarının sonlarında "beyaz erkekler" olarak tanımlandı. Seattle Polis Departmanı, iki kişinin izinsiz giriş suçlamasıyla arandığını açıkladı.

BASE JUMPİNG NEDİR?

BASE jumping, yüksek sabit yapılardan veya doğal oluşumlardan atlayarak paraşüt açmayı içeren ekstrem bir spor olarak biliniyor.

"BASE" ismi, atlayış yapılan dört platformun İngilizce baş harflerinden oluşuyor:

Building (Bina)

Antenna (Anten)

Span (Köprü)

Earth (Doğal yeryüzü oluşumları)

Yüksek risk taşıyan bu spor, birçok ülkede belirli yapılarda yasak veya ciddi kısıtlamalara tabi tutuluyor.