Topkapı Sarayı gece ziyaretleri başladı

Geçen yıl ilk kez hayata geçirilen gece ziyaretleri, bu yıl daha geniş bir güzergahla ziyaretçilere sunuluyor. Sarayın avluları, Harem-i Hümayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazine Sergisi ve terasları gece ışıkları altında gezilebilecek.

YENİ BÖLÜMLER EKLENDİ

Bu yılki programın en dikkat çekici yeniliği, yakın dönemde ziyarete açılan bazı bölümlerin gece güzergahına dahil edilmesi oldu. Harem-i Hümayun'daki Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi ilk kez gece ziyaretlerinde görülebilecek.

Yeni bölümler sayesinde ziyaretçiler, sarayın hizmet, eğitim ve gündelik yaşamına dair alanları da gece atmosferinde deneyimleme fırsatı bulacak.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAB-I HÜMAYUN'DAN

Gece ziyaretlerinin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olarak belirlendi. Biletler saray gişelerinden temin edilebilecek. Ziyaretçilere sesli rehber hizmeti sunulurken, I. Avlu'daki kafeterya da ziyaret saatleri boyunca açık olacak.

Gece turu kapsamında Harem-i Hümayun'un önemli bölümleri de gezilebilecek. Karaağalar Taşlığı, Karaağalar Koğuşu, Hünkar Has Odası, Hünkar Hamamı, III. Murad Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol ziyaret güzergahında yer alıyor.

Kadınefendi daireleri, cariyeler koğuşu, çamaşırhane, mutfak, kiler, hamam ve kahve ocağından oluşan Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı da ilk kez gece ziyaretlerine açılan bölümler arasında bulunuyor.

Enderun Avlusu'ndaki Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi de gece ziyaretlerinde görülebilecek alanlar arasında yer alıyor.

Sarayın en önemli eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da ziyaretçilere açık olacak.

ZİYARET İSTANBUL MANZARASIYLA SONA ERECEK

Gece ziyaretlerinin son durağı, "Köşkler Bahçesi" olarak bilinen IV. Avlu olacak. Ziyaretçiler Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi siluetini izleyebilecek ve Mecidiye Köşkü terasından panoramik şehir manzarasını seyredebilecek.

'YABANCI MİSAFİRLERİMİZ DE GECE ZİYARETLERİNE RAĞBET ETMEKTE'

Tur rehberi Umut Anıl, "En önemli olay; Osmanlı klasik çağının en önemli, en ihtişamlı sarayı, gece kapılarını açarak sadece gündüz manzarası değil gece manzarasında da dolaşıma açılmıştır. Bağdat Köşkü başta olmak üzere birçok yerden, gece vakti İstanbul'un manzarasını izleme şansı bulunmaktadır. Bu yüzden Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretlerine açılması çok önemli oldu. Sadece Türkler değil, yabancı misafirlerimiz de gece ziyaretlerine rağbet etmekte. Aynı zamanda aileler de çocukları ile birlikte dolaşma şansı buluyorlar. Bu yüzden de ben önemli buluyorum" diye konuştu.

'ÇOK KALABALIK, HEYECANLIYIZ'

Eşiyle birlikte gelen ziyaretçi Mehmet Belve, "İlk defa gece ziyaret ediyoruz. Çok kalabalık burası, heyecanlıyız. Çok güzel oldu, bu ortamı gece de merak ediyorduk; gece ışıklandırması, gece manzarası, iç dekorasyon gece nasıl olacak merak ediyorum. Ben gündüz de geldim, gece ayrı bir güzel olacağını düşünüyorum. Oy yüzden gece ziyaretine de geldik" dedi.

'AKŞAM NASIL GÖRÜNDÜĞÜNÜ İLK DEFA GÖRECEĞİM'

Ziyaretçi Kayahan Deniz, "Akşam nasıl göründüğünü ilk defa göreceğim. İnşallah güzel bir tecrübe olur. Bence Topkapı Sarayı Avrupa'daki en güzel saray. Tarihe genel olarak ilgimiz var. Arkadaşımla birlikte geldim" ifadelerine yer verdi.(DHA)