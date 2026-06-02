Tırın çarptığı otomobil galeriye daldı

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın çarptığı otomobil bir otomobil galerisine savruldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır henüz belirlenemeyen nedenle önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan otomobil galerisinin vitrin camlarını kırarak iş yerinin içine girdi.

Kazada galerinin vitrininde büyük hasar oluşurken, iş yerinde bulunan bir sıfır kilometre otomobil ile iki ikinci el araç zarar gördü. Çarpışan tır ve otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlattı. (AA)