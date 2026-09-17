Time Out'a göre 2026 "Dünyanın En Havalı Semtleri" belli oldu:
Bağımsız işletmeleri, yaratıcı enerjisi ve canlı mahalle kültürüyle öne çıkan yerler kent yaşamının kalbi olmayı sürdürüyor. Time Out’un 2026 yılı "Dünyanın En Havalı Semtleri" listesinde ilk 10 sırayı alan öne çıkan bölgeler şunlar:
1. Jongno 3-ga (Seul, Güney Kore)
Özellikleri: Ikseon-dong'daki tarihi hanok evlerinde açılan tematik kafeler ve restorasyonlu mekanlar uzun süredir ilgi görüyordu. Son dönemde Donhwamun-ro 11-gil üzerindeki gece tezgahları (pocha) ve Seosulla-gil'deki bağımsız el sanatları atölyeleri, kuyumcular ve barlar sayesinde genç nüfusun en gözde buluşma noktasına dönüştü.
Gezilecek/Öne Çıkan Yerler: Mil Toast (buharda pişmiş ekmek), Solsot (tencere pilavı), Aiso (ızgara hanwoo köftesi), Seoul Coffee, Cafe SaSa, Seoul Gypsy (bira), Moxy Seoul Insadong.
2. L'Ocean Bölgesi (Rabat, Fas)
Özellikleri: Atlantik okyanusu kıyısında palmiye ağaçlarıyla kaplı sahil şeridi, sokak sanatlarıyla dolu alçak katlı binaları ve yeni yaya bölgeleriyle öne çıkıyor. Medina'dan eski bir 18. yüzyıl sarayına (günümüzde Four Seasons) uzanan hat boyunca hem geleneksel yaşamı hem de bağımsız yeni nesil kafeleri bir arada barındırıyor.
Gezilecek/Öne Çıkan Yerler: Boho Café, AghaSpace (Arapça kaligrafi dersleri), Ulusal Fotoğraf Müzesi, Ocean 17 (konsept dükkan), Himmi (harira çorbası), Yamal Acham (Suriye restoranı), Dar Naji (Cuma kuskusu).
3. Neos Kosmos (Atina, Yunanistan)
Özellikleri: Akropolis'in hemen güneyinde yer alan semt; geleneksel Yunan taverna kültürü ile modern tasarım stüdyolarının, doğal şarap barlarının ve çağdaş sanat galerilerinin yan yana yaşadığı son derece enerjik bir dönüşüm bölgesidir.
Gezilecek/Öne Çıkan Yerler: Naif (tüm gün hizmet veren kafe/bar), Annie Fine Cooking (sezonsal Yunan mutfağı), Fita (modern deniz ürünleri), Materia Prima (şarap barı), Onassis Stegi (çağdaş sanat ve kültür merkezi).
4. Chinatown (Los Angeles, ABD)
Özellikleri: Tarihi Asya dokusunu korurken yeni nesil fırınlar, bağımsız sanat galerileri, pop-up yemek mekanları ve canlı gece pazarlarıyla sanatsal bir buluşma merkezine dönüşen tarihi mahalle.
Gezilecek/Öne Çıkan Yerler: Far East Plaza (gastronomi merkezi), Majordomo (David Chang'in restoranı), Kim Chuy Restaurant, General Lee’s (kokteyl bar), Velvet Cello (tasarım butiği).
5. Govanhill (Glasgow, İskoçya)
Özellikleri: Şehrin en kozmopolit ve kültürel açıdan zengin noktası. Bağımsız kitapçıları, topluluk mutfakları, kafeleri ve dönüştürülmüş sanatsal alanlarıyla tam bir dayanışma ve yaratıcılık merkezi.
Gezilecek/Öne Çıkan Yerler: Category Is Books (bağımsız queer kitapçı), Transylvania Shop & Coffee, Govan Hill Baths (topluluk merkezi), Kurdish Street Food, Good’s Store (konsept dükkan).
6. Mundsburg (Hamburg, Almanya)
Özellikleri: Su kanalları etrafında gelişen tuğla mimarisi, nehir kenarı yürüyüş hatları, bağımsız tiyatroları ve gösterişten uzak ama şık kafe kültürüyle Hamburg'un keşfedilen yeni kanadı.
Gezilecek/Öne Çıkan Yerler: Ernst Deutsch Theater, Alsterity (özel kahve dükkanı), Kanal kenarı kano rotaları, L'Incontro (İtalyan restoranı), Mundsburg Center çevresindeki vintage mağazalar.
7. Kalk Bay (Cape Town, Güney Afrika)
Özellikleri: Okyanus ile dağlar arasına sıkışmış, renkli balıkçı limanı, taze deniz ürünü tezgahları, antikacılar, sahil havuzları ve bohem yaşam tarzıyla sahil şeridinin en özgün noktası.
Gezilecek/Öne Çıkan Yerler: Kalkys (balık & cips), Dalebrook Tidal Pool (doğal okyanus havuzu), The Brass Bell (deniz kenarı pub), Kalk Bay Books, Sartori (odun ateşinde pizza).
8. Poble Sec (Barselona, İspanya)
Özellikleri: Montjuic tepesinin eteklerinde yer alan, tapas barlarıyla ünlü yayalaştırılmış sokakları, tiyatroları ve turist kalabalığından uzak otantik mahalle atmosferiyle tanınan gastronomi durağı.
Gezilecek/Öne Çıkan Yerler: Carrer de Blai (tapas/pinchos sokağı), Quimet & Quimet (tarihi konserve/tapas bar), Denassus (şarap ve gastronomi barı), Elche (paella restoranı), Teatre Grec.
9. Chippendale (Sidney, Avustralya)
Özellikleri: Eski sanayi binaları ve bira fabrikalarının çağdaş galerilere, dikey bahçeli mimari yapılara, tasarım stüdyolarına ve küresel mutfak merkezlerine dönüştüğü kültür-sanat vahası.
Gezilecek/Öne Çıkan Yerler: White Rabbit Gallery (çağdaş Çin sanatı), Spice Alley (Asya sokak lezzetleri sokağı), Ester (modern Avustralya mutfağı), Central Park Mall (dikey bahçeli yapı).
10. Príncipe Real (Lizbon, Portekiz)
Özellikleri: Botanik bahçeleri, 19. yüzyıldan kalma konakları, şık tasarım butikleri, saraydan dönüştürülmüş alışveriş merkezleri ve LGBTQ+ dostu mekanlarıyla Lizbon'un en sofistike noktası.
Gezilecek/Öne Çıkan Yerler: Jardim do Príncipe Real (botanik parkı), Embaixada (19. yüzyıl sarayında konsept alışveriş merkezi), Cevicheria (Şef Kiko’nun restoranı), Pavilhão Chinês (eklektik tarihi bar).
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11
Zabłocie
Krókow, Polonya
12
Little River
Miami, ABD
13
Saint-Henri
Montreal, Kanada
14
Punavuori
Helsinki, Finlandiya
15
Gakugeidaigaku
Tokyo, Japonya
16
Thao Dien
Ho Chi Minh, Vietnam
17
Flatbush
New York, ABD
18
Friedrichshain
Berlin, Almanya
19
East City
Cape Town, Güney Afrika
20
Belleville
Paris, Fransa
21
Northbridge
Perth, Avustralya
22
Strathbungo
Glasgow, İskoçya
23
Chacarita
Buenos Aires, Arjantin
24
Leyton
Londra, İngiltere
25
Inchicore
Dublin, İrlanda
26
East Hollywood
Los Angeles, ABD
27
Ekkamai
Bangkok, Tayland
28
San Rafael
Mexico City, Meksika
29
Mount Pleasant
Washington D.C., ABD
30
Bonfim
Porto, Portekiz
31
Palace District
Budapeşte, Macaristan
32
Brewerytown
Philadelphia, ABD
33
Kowloon City
Hong Kong
34
Logan Square
Şikago, ABD
35
Norwood
Adelaide, Avustralya
36
Osu
Akra, Gana
37
Orchard
Singapur
38
Union Square
Boston (Somerville), ABD
39
Humayunpur
Yeni Delhi, Hindistan
40
São Bento
Lizbon, Portekiz