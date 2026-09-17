Time Out'a göre 2026 "Dünyanın En Havalı Semtleri" belli oldu:

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2. L'Ocean Bölgesi (Rabat, Fas)

Özellikleri: Atlantik okyanusu kıyısında palmiye ağaçlarıyla kaplı sahil şeridi, sokak sanatlarıyla dolu alçak katlı binaları ve yeni yaya bölgeleriyle öne çıkıyor. Medina'dan eski bir 18. yüzyıl sarayına (günümüzde Four Seasons) uzanan hat boyunca hem geleneksel yaşamı hem de bağımsız yeni nesil kafeleri bir arada barındırıyor.

Gezilecek/Öne Çıkan Yerler: Boho Café, AghaSpace (Arapça kaligrafi dersleri), Ulusal Fotoğraf Müzesi, Ocean 17 (konsept dükkan), Himmi (harira çorbası), Yamal Acham (Suriye restoranı), Dar Naji (Cuma kuskusu).