Tehlike çanları çalıyor! Türkiye çocukluk çağı obezitesinde Avrupa lideri

Açıklanan son raporlara göre Türkiye, çocukluk çağı obezitesinde dünya genelinde üçüncü, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor. Uzmanlar, bu hızlı yükselişin arkasında yatan temel etkenler olarak kontrolsüz kentleşmeyi, kökten değişen beslenme alışkanlıklarını ve günlük hayata egemen olan hareketsiz yaşam tarzını işaret ediyor.

TOPLUMSAL ALGI YANILGISI, EKRAN BAĞIMLILIĞI VE EBEVEYN HATALARI

Çocukluk çağı obezitesindeki bu dikkat çekici artışın sadece genetik yatkınlıkla açıklanamayacağını, modern gıda endüstrisinin ve değişen yaşam alışkanlıklarının çok büyük bir payı olduğunu belirtiliyor. Türk kültüründe nesilden nesile aktarılan "tombul çocuk sağlıklı çocuktur" şeklindeki geleneksel anlayışın sorunun tespitini ve tedavisini geciktirdiğini söyleyen uzmanlar sebze ve lif ağırlıklı geleneksel Türk mutfağının giderek arka plana itildiğini, bunun yerini kolay ulaşılabilir fakat yüksek risk taşıyan fast food kültürünün aldığını ifade ediyorlar.

Sürecin bir diğer kritik ayağını ise dijital cihaz kullanımı oluşturuyor. Çocukların televizyon, tablet ve akıllı telefon karşısında geçirdiği sürenin kontrolsüz şekilde artması, kas kullanımını ve günlük fiziksel aktiviteyi minimuma indiriyor. Tüketilen enerjinin yakılamadan vücutta kalması kilo alımını hızlandırırken, ekran karşısında yemek yeme alışkanlığı çocukların doğal açlık ve tokluk sinyallerini algılamasını zorlaştırıyor. Bu durum farkında olmadan tüketilen atıştırmalıkların miktarını artırarak erken yaşta karaciğer yağlanmasına ve kan şekeri dengesinin bozulmasına zemin hazırlıyor.

Öte yandan, ebeveynlerin çocukların yeme davranışlarına yönelik sergilediği aşırı baskıcı veya kısıtlayıcı tutumlar da durumu düzeltmek yerine daha da kötüleştirebiliyor. Sürekli verilen "ye" veya "yeme" komutları çocuklarda duygusal bir savunma mekanizması geliştirerek yeme bozukluklarını tetikleyebiliyor. Okul kantinlerindeki denetimlerin ve sağlıklı ürün çeşitliliğinin yetersiz kalması da işlenmiş gıdalara erişimi kolaylaştırarak riski büyütüyor.

UZUN VADELİ SAĞLIK RİSKLERİ, AKRAN ZORBALIĞI VE GİZLİ TEHLİKE: İNSÜLİN DİRENCİ

Çocukluk çağında temelleri atılan obezite, etkilerini sadece o yıllarla sınırlı tutmayıp erişkinlik dönemine de taşıyor. Bu durumun ilerleyen yaşlarda Tip 2 diyabet, hipertansiyon, damar sertliği, eklem deformasyonları ve üreme sağlığına yönelik ciddi kronik rahatsızlıklara zemin hazırlamakta.

Mesele sadece fiziksel sağlıkla da sınırlı kalmıyor; işin psikolojik boyutu derin izler bırakabiliyor. Akran zorbalığına maruz kalan kilo sorunlu çocuklar, yaşadıkları yoğun stresi ve baskıyı bastırabilmek adına tekrar yüksek kalorili ve şekerli yiyeceklere sığınıyor. Stres anında vücut tarafından salgılanan kortizol hormonu ise kilo alımını doğrudan tetikleyerek çocuğu çıkılması zor bir psikolojik ve fiziksel kısır döngünün içine itiyor.

Obeziteye eşlik eden bir diğer büyük tehdit ise sessizce ilerleyen insülin direnci. Vücudun kan şekerini düzenleyen insülin hormonuna karşı duyarsızlaşmasıyla ortaya çıkan bu tablo, uzun süre belirgin bir şikayete yol açmadan seyredebiliyor.

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