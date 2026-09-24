"Taze" diye yediğimiz balıklarda şok parazit oranı!

Son dönemde yürütülen iki çarpıcı deniz araştırması, balık tezgahlarından tabağımıza kadar uzanan parazit varlığına dair ezber bozan gerçekleri gün yüzüne çıkardı. İlk bakışta mide bulandırıcı görünen bu durum, bilim insanlarına göre denizlerimizin sağlığı hakkında hayati ipuçları barındırıyor.

TON BALIKLARININ %96’SI PARAZİTLİ

Ocean and Coastal Research dergisinde yayımlanan güncel bir raporda, Güney Brezilya kıyılarında avlanan palamut/orkinos balıklarının parazit durumu incelendi. Araştırmacıların incelediği 53 balığın neredeyse her organında toplam 1600’den fazla parazit sayıldı.

Sadece İki Organ Temiz Temiz Çıktı: İncelemelerde yalnızca kalpler ve böbrekler parazit barındırmazken; yassı ve yuvarlak solucanların insanların tükettiği kas dokusuna kadar yayıldığı görüldü.

İncelemelerde yalnızca kalpler ve böbrekler parazit barındırmazken; yassı ve yuvarlak solucanların insanların tükettiği kas dokusuna kadar yayıldığı görüldü. Acil Önlem Çağrısı: Araştırmacılar, parazitlerin iç organlardan kas dokusuna geçmesini engellemek için balıklar avlanır avlanmaz iç organlarının derhal çıkarılması gerektiğini vurguladı.

ONLARCA YILLIK KONSERVELERDEN ÇIKAN "ZAMAN KAPSÜLÜ"

Bir diğer dikkat çekici çalışma ise Washington Üniversitesi ekologları Natalie Mastick ve Chelsea Wood tarafından gerçekleştirildi. Seattle Deniz Ürünleri Birliği'nin deposunda unutulan ve 1970'lerden kalma 178 adet tarihi geçmiş somon konservesi incelemeye alındı.

1979–2021 yıllarını kapsayan 42 yıllık bu arşivde yapılan incelemelerde, konserveleme işleminde ölmüş olan ve insan sağlığına hiçbir zararı bulunmayan yaklaşık 1 santimetre uzunluğundaki anisakid solucanları tespit edildi. Analizler, özellikle pembe (pink) ve chum somon türlerindeki parazit sayısının yıllar içinde artış gösterdiğini ortaya koydu.

PARAZİT SAYISI ARTIYORSA DENİZLER İYİLEŞİYOR OLABİLİR

Peki, balıkta solucan görmek her zaman bir felaket belirtisi mi? Parazitolog Chelsea Wood’a göre cevap: Hayır.

Anisakid türü yuvarlak solucanlar tek bir canlıda yaşayamaz. Yaşam döngülerini tamamlayabilmek için sırasıyla krillere, balıklara ve son aşamada balina veya yunus gibi deniz memelilerinin bağırsaklarına ihtiyaç duyarlar. Eğer ortamda yeterli sayıda deniz memelisi yoksa bu parazitler üreyemez ve sayıları hızla düşer.

Bu nedenle tabağımızdaki veya konservenizdeki balıkta parazit bulunması, o balığın deniz memelilerini de kapsayan karmaşık, dengeli ve sağlıklı bir ekosistemden geldiğinin kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Tüketiciler İçin Önemli Not: Doğru pişirme, dondurma ve konserveleme süreçleri bu parazitleri tamamen etkisiz hale getirir. Ancak çiğ balık (suşi, sashimi vb.) tüketiminde hijyenik denetim ve hızlı temizleme süreçleri kritik önem taşımaktadır.