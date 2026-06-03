Tartıştığı eniştesinin arabasını ateşe verdi

Olay, 14 Mayıs Perşembe günü 03.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 2'nci katında ailesiyle oturan Kasım A. bir süre önce eniştesi Yakup O. ile telefonda tartıştı. Büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine hakaretler yağdırdı. Yakup O., halasıyla evli olduğu Kasım A.'yı aracını yakmakla tehdit ederek telefonu kapattı. 2 gün sonra Yakup O., eşi ve ablasıyla birlikte Kasım A.'nın evinin önüne gelerek bir süre konuştu. Ardından Yakup O. eline aldığı taşla aracın arka camını kırdı ve içerisine yanıcı madde döktüğü aracı ateşe verdi. Daha sonra yanındakilerle olay yerinden ayrıldı.

Yangını fark eden çevredeki güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin araç başında bir süre bekledikten sonra otomobilin camını kırdığı, ardından aracı ateşe verdiği ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Görüntüleri inceleyen Kasım A. ve ailesi, şüphelilerin akrabaları olduğunu öne sürerek polise şikâyette bulundu.

“TEHDİTLER DEVAM EDİYOR”

Kasım A., olaydan önce uzun süre tehdit edildiğini ileri sürerek, şikâyetçi olduktan sonra da kendisine yönelik tehditlerin sürdüğünü iddia etti. Otomobilinin henüz kredi taksitlerinin devam ettiğini belirten Kasım A., yaşananlar nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan Yakup O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)