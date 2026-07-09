Tam 35 yıl sonra yeniden açıldı: Teknolojinin bittiği yerde 9 bin yıllık antik yönteme başvurdular

Bayburt'un merkeze bağlı Taht köyünde yaşayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını karşılamak için sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıyor. Traktörün giremediği yumuşak zeminli ve engebeli arazilerde bir araya gelen köylüler, sıcak havaya aldırmadan imece usulüyle 9 bin yıl önce icat edilen tırpanla gün boyu ot biçiyor.

35 YIL ATIL KALAN ARAZİLER YENİDEN ÜRETİME AÇILDI

Köy sakinlerinden Hüseyin Kuyruk, bölgedeki tarım arazilerinin 35 yıl boyunca ekilmeden kaldığını belirtti. Arazilerin 3 yıl önce köy derneği ve kooperatifin sağladığı desteklerle yeniden üretime kazandırıldığını anlatan Kuyruk, tahıl ve ot ekili alanların büyük bölümünde teknolojik araçlarla hasat yapıldığını, yamaçların ise tırpanla biçildiğini ifade etti. Kuyruk, bu sayede asırlık imece geleneğini de yaşattıklarını vurguladı.

"ÖRS VE ÇEKİÇLE TIRPAN DÖVDÜK, ÇOK MUTLU OLDUM"

72 yaşındaki Yusuf Topsakal, geçmişte bu arazilerde haftalarca geleneksel yöntemlerle hasat yaptıklarını hatırlattı. Çocukluk anılarını tırpan biçerek yaşatan Topsakal, "Hem o günleri hatırlamak hem de köylülerime yardım etmek için buraya geldim. Arkadaşlarla beraber tırpan biledik, ot biçtik, sohbetimizi yaptık. Örs ve çekiçle tırpanlarımızı dövdük. Çok mutlu oldum" dedi.

GENÇ KUŞAK DA TIRPAN TUTUYOR

Gökdeniz Kuyruk ise hem babasına yardım etmek hem de büyüklerinin deneyimini bizzat yaşamak için ot biçmeye katıldığını söyledi.

Arazinin büyük bölümünün traktörle biçildiğini, traktörün ulaşamadığı yamaç ve yumuşak zeminli kesimlerin geleneksel yöntemle hasat edildiğini belirten Kuyruk, atıl arazilerin yeniden tarıma kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(AA)