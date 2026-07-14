Tam 20 bin kelebek meyvelerle özel olarak besleniyor: Hedef 40 bin

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Arık, "Kelebekler daha çok tropikal yağmur ormanları ve ekvator kuşağında yaşıyor. Biz de burada bu iklimi oluşturarak ziyaretçilerimize farklı bir deneyim sunuyoruz. Bunu bir hikaye içerisinde kurguladık" diyerek merkezin konseptini özetliyor.