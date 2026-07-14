Tam 20 bin kelebek meyvelerle özel olarak besleniyor: Hedef 40 bin
Antalya'nın Kepez ilçesinde bu yıl faaliyete geçen Butterfly World Antalya, özel ışık, ısı ve nem düzeniyle oluşturulan tropikal iklimde 20 türden 20 binden fazla kelebeğe ev sahipliği yapıyor.
Butterfly World Antalya, dünyanın farklı bölgelerinden getirilen 20 türden 20 binden fazla kelebeği Kepez ilçesindeki tropikal ortamında ziyaretçilerle buluşturuyor.
İşletme, özel ışık, ısı ve nem sistemiyle kelebeklerin doğal yaşam alanlarına uygun tropikal yağmur ormanı koşullarını Akdeniz ikliminin ortasında yeniden yaratıyor.
Dünyanın en büyük kelebek türlerinden atlas kelebeğinden canlı renkleriyle bilinen mavi morfoya kadar geniş bir tür çeşitliliği merkezde yer alıyor.
Ziyaretçiler, dünyanın farklı bölgelerinden getirilen pupaların kelebeğe dönüşüm sürecini canlı olarak gözlemleme fırsatı buluyor.
İşletmeye gelen misafirler fizikte kullanılan 'solucan tüneli' kavramından esinlenerek tasarlanan 15 metrelik bir geçişle tropikal dünyaya adım atıyor.
İşletme Müdürü İsmail Arık, "İşletmeye gelen misafirler, Antalya'nın meşhur 5 yıldızlı otellerinin lobilerini andıran bir alanda karşılanıyor. Ardından farklı bir dünyaya geçişleri, fizikte kullanılan 'solucan tüneli' kavramından esinlenerek oluşturduğumuz tünel aracılığıyla gerçekleşiyor" diyor.
Rengarenk kanatlarıyla uçuşan kelebekler, çiçek nektarının yanı sıra muz, portakal, kavun ve karpuz gibi meyveler ile meyve sularıyla besleniyor.
Merkezde kelebeklerin yanı sıra yalnızca Amazon ormanlarında yetişen, suya ve toprağa ihtiyaç duymadan havadaki nemden aldığı vitamin ve suyla beslenen bitki türleri de bulunuyor.
150 metrekarelik gölette yüzen koi balıkları ve tropikal kuşlar, şelale sesleri eşliğinde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Arık, "Kelebekler daha çok tropikal yağmur ormanları ve ekvator kuşağında yaşıyor. Biz de burada bu iklimi oluşturarak ziyaretçilerimize farklı bir deneyim sunuyoruz. Bunu bir hikaye içerisinde kurguladık" diyerek merkezin konseptini özetliyor.
İşletme, kısa süre içinde kelebek tür sayısını 40'a yükseltmeyi hedefliyor.
(AA)