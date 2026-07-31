Tam 2 bin kiloluk dev tarihe geçti: Dinozorlar çağından beri hayatta

Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme ABD’de yaşandı. Dünyanın en büyük deniz kaplumbağası olarak bilinen deri sırtlı deniz kaplumbağası, Virginia eyaletinde ilk kez yuva yaparak yumurta bıraktı.

İLK KEZ O SAHİLDE GÖRÜLDÜ

ABD’nin Virginia eyaletindeki Virginia Beach kıyılarında tarihi bir olay yaşandı. Deri sırtlı deniz kaplumbağasının eyalette ilk kez yumurta bıraktığı tespit edildi.

Kaplumbağanın izleri, sahilde devriye gezen ekipler tarafından kum üzerinde fark edildi. Daha sonra bölgede bulunan yuvanın gerçekten deri sırtlı deniz kaplumbağasına ait olduğu doğrulandı.

17 YILLIK UZMAN GÖZLERİNE İNANAMADI

Virginia Akvaryumu Kurtarma Ekibi’nden Erin Bates, kendisine gönderilen fotoğrafları gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"Kendimi dimdik ayakta tutmak için çimdiklemem gerekiyordu" diyen Bates, 17 yıldır bu programda görev yaptığını ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirtti.

"BUNUN GERÇEKLEŞMESİ İMKANSIZ SANIYORDUM."

İlk incelemelerde kumdaki izlerin bölgede sık görülen caretta carettalara göre çok daha geniş olduğu fark edildi.

"Her yıl düzenlediğimiz devriye eğitimlerinde kendi aramızda yaptığımız bir şaka vardı; 'İşte bu yıl deri sırtlı deniz kaplumbağasının izini bulacağımız yıl olacak' derdik" diyen Bates, "Bunun sadece bir hayal olduğunu, gerçekten hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, 27 Temmuz’da bölgede balık tutan bir kişinin gönderdiği fotoğraf sayesinde kıyıya çıkan dişi deri sırtlı deniz kaplumbağasını doğruladı.

100 YUMURTA BIRAKABİLİYOR

Dünyanın yaşayan en büyük deniz kaplumbağası olarak kabul edilen deri sırtlı deniz kaplumbağaları yaklaşık 6 metreye yakın uzunluğa ulaşabiliyor ve 2 bin kiloya kadar ağırlığa erişebiliyor.

People'ın haberine göre, tek seferde yaklaşık 100 yumurta bırakabilen tür, sert kabuk yerine kalın ve kauçuksu derisiyle diğer deniz kaplumbağalarından ayrılıyor.

BİLİM İNSANLARINI HEYECANLANDIRAN NEDEN

Deri sırtlı deniz kaplumbağaları normalde Kuzey Carolina’nın daha kuzeyine yuva yapmıyor. Bu nedenle Virginia’da ilk kez yuvalama davranışı göstermesi bilim insanları tarafından sıra dışı bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, yuvanın bulunduğu alanı koruma altına alırken yavruların eylül sonu ya da ekim başında yumurtadan çıkmasının beklendiğini açıkladı.