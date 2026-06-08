Super Mario Galaxy internete sızdı ,eleştirildi ama milyar dolar barajını aşmayı başardı!

Deadline’ın verilerine göre, Illumination imzalı animasyon filmi vizyondaki 10. haftasının sonunda bu tarihi başarıya ulaşmayı bildi.



Serinin ilk orijinal filmi 1 milyar dolar hasılatına bir aydan kısa sürede ulaşırken, Galaxy'nin bu rakamı yakalaması on hafta sürdü. Filmin ivmesini yavaşlatan faktörlerin başında; izleyiciler ve eleştirmenler arasında yaşanan fikir ayrılıkları, yapımın vizyon döneminde internete yasa dışı (korsan) olarak sızdırılması ve ilkbahar dönemindeki yoğun sinema rekabeti geliyor. Gişede yarışan diğer yapımların çoğu çocuklara hitap etmese de medyanın ve kamuoyunun ilgisini büyük ölçüde üzerlerine çekerek Mario'nun hızını kesti.

ANİMASYON DÜNYASINDA YENİ BİR REKOR



Bu büyük başarının ardından Super Mario, sinema tarihinde önemli rekorlara imza attı:

Dünyanın En Büyük 9. Serisi: Toplamda 2,30 milyar dolarlık küresel hasılat elde eden iki Mario filmi, DreamWorks'ün Kung Fu Panda (2,37 milyar dolar) ile Madagaskar (2,26 milyar dolar) serilerinin arasına yerleşerek dünyanın en çok hasılat yapan 9. animasyon film serisi oldu.

Tarihin En Başarılı İkinci Oyun Uyarlaması: Galaxy, 2023 yapımı ilk filmin ardından dünya genelinde bir video oyunundan uyarlanan en başarılı ikinci film unvanını aldı.

Universal ve Illumination Tarihine Geçti: Yapım, her iki dev stüdyonun ortaklık tarihindeki en yüksek hasılat elde eden ikinci animasyon filmi olmayı başardı.



DİJİTALDE YAYINDA, FİZİKSEL DİSKLER 16 HAZİRAN'DA



Sinema salonlarında fırtınalar estirmeye devam eden Super Mario Galaxy, dijital platformlar üzerinden de izleyicilerle buluştu. Filmin hikayesini tamamlayacak olan özel fiziksel sürümü (Blue-Ray/DVD) ise 16 Haziran'da piyasaya sürülecek. Mario hayranları için şimdi en büyük merak konusu, 2028 yılı veya sonrasında vizyona girmesi planlanan serinin üçüncü devam filmi.