Stadyuma biletsiz girebilirsiniz! Sadece kameraya gülümseyin, biletiniz hazır

Yüz tanıma teknolojisi, spor etkinliklerine erişimde giderek yaygınlaşan bir yöntem haline geliyor ve daha hızlı giriş ve daha az bekleme süresi vaat ediyor. Ancak bu uygulama yaygınlaştıkça, kullanıcıların gerçekten neye onay verdiklerini ve biyometrik verilerinin gelecekte nasıl kullanılabileceğini anlayıp anlamadıkları konusunda sorular artıyor. İşte tam da bu noktada, kolaylık ve gizlilik arasındaki denge, bir sonraki büyük zorluk olarak ortaya çıkıyor.

YÜZÜNÜZ BİLETİNİZ OLUYOR

Büyük spor tesislerinin önündeki kuyruklar uzun zamandır seyirci deneyiminin bir parçası olmuştur. Ancak giderek daha fazla organizatör, bilet veya QR kodu yerine ziyaretçinin önceden bir selfie yüklemesini ve sistemin girişte otomatik olarak tanımlamasını sağlayan bir alternatif sunuyor. "Selfie ile girin ve kuyrukta beklemekten kurtulun" kulağa çok cazip geliyor, değil mi?

Benzer çözümler Avustralya'daki spor etkinliklerinde zaten kullanılıyor ve dünyanın dört bir yanındaki kulüpler ve organizatörler bunlara ilgi gösteriyor. Bu trend, ABD ve Avrupa'daki gelişmeleri takip ediyor; buralarda yüz tanıma teknolojisi stadyumlara, konser salonlarına ve ziyaretçi yoğunluğunun yüksek olduğu diğer mekanlara giriş için giderek daha fazla kullanılıyor.

Bu teknoloji mutlak kolaylık vaat ediyor. Ziyaretçiler girişlerden daha hızlı geçiyor ve organizatörler kontrol noktalarındaki yükü azaltıyor.

Yüz tanıma teknolojisinin yükselişi, bilgilendirilmiş onam konusunu ön plana çıkardı. Gizlilik uzmanları, insanların biyometrik verilerini vermeyi kabul ettiklerinde neye onay verdiklerini tam olarak anlamaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Bu, kullanıcının hangi bilgilerin toplandığını, hangi amaçlarla kullanılacağını, ne kadar süreyle saklanacağını ve daha sonra onayını geri çekip çekemeyeceğini bildiği anlamına gelir. Bu koşullar açıkça açıklanmazsa, seçim gerçek anlamda özgür ve bilgilendirilmiş bir seçim olarak tanımlanamaz.

Birçok ülkede yüz görüntüleri hassas kişisel veriler kategorisine girer. Mevzuat genellikle bu tür görüntüler için açık ve bilgilendirilmiş onay alınmasını şart koşar.

KOLAYLIK, RİSKLERİ ORTADAN KALDIRMAZ

Yüz tanıma teknolojisinin yaygınlaşması, gizlilik ve veri güvenliğiyle ilgili artan endişelerle paralel ilerliyor. Biyometrik bilgiler özel bir statüye sahip çünkü – şifre veya banka kartının aksine – olası bir "izinsiz giriş" sonrasında kolayca değiştirilemiyor.

Son yıllarda yaşanan bir dizi büyük ölçekli güvenlik ihlali, büyük kuruluşların bile siber saldırılara karşı bağışık olmadığını göstermiştir. Bu nedenle bazı kullanıcılar, çeşitli şirket ve kurumlara verdikleri kişisel veri miktarını sınırlamayı tercih etmektedir.

Katılım teşvikleriyle ilgili ek bir soru ortaya çıkıyor. Yüz tanıma sistemine kayıt karşılığında bonus puanlar, indirimler veya diğer ayrıcalıklar sunulduğunda, özellikle hassas biyometrik veriler söz konusu olduğunda, seçimin tamamen objektif ve gönüllü olup olmadığı konusunda şüpheler doğuyor.

VERİLER YENİ BİR HAYAT KAZANABİLİR

Bir diğer önemli risk, verilerin kullanım koşullarının zaman içinde değişebilme olasılığından kaynaklanmaktadır. Bir kullanıcı bugün belirli bir amaca onay vermiş olabilir, ancak yıllar sonra kuruluş yeni hizmetler, yeni ortaklıklar veya farklı bilgi işleme politikaları uygulamaya koyabilir.

Dolayısıyla, başlangıçta verilen öz çekim, kişinin kayıt sırasında asla izin vermediği bir bağlamda kullanılmaya başlanabilir. Bu tür değişiklikler yalnızca yüz tanıma sistemlerine özgü değildir, ancak biyometrik verilerde sonuçlar çok daha ciddi olabilir.

Bir fonksiyon başka bir fonksiyonu çalıştırmaya başladığında

En ciddi endişelerden biri de "işlev kayması" olarak bilinen olgudur. Bu, bir teknolojinin amacının, orijinal amacının çok ötesine kademeli olarak genişlemesini tanımlar.

Günümüzde yüz tanıma teknolojisi yalnızca stadyum girişlerini hızlandırmak için kullanılabiliyor. Zamanla, aynı altyapı, asıl amaç bu olmasa bile, kişiselleştirilmiş reklamcılık, sadakat programları, ziyaretçi davranış analizi veya diğer ticari hizmetlerle entegrasyon için de kullanılabilir.

Böylece, sınırlı bir işlev, kademeli olarak çok daha büyük ölçekli bilgi toplama ve kullanımının temeli haline gelir.

Normalleşme, kamuoyunun tutumlarını değiştirir.

Bu tür sistemler daha yaygın hale geldikçe, bir normalleşme süreci yaşanır. Yüz tanıma teknolojisi stadyumlarda, havaalanlarında, mağazalarda ve konser salonlarında sıradan hale geldikçe, toplum bunu yavaş yavaş günlük yaşamın doğal bir parçası olarak kabul etmeye başlar.

İnsanlar bir teknolojiyle ne kadar çok karşılaşırsa, onun gerekliliğini sorgulama olasılıkları o kadar azalır. Aynı zamanda, biçimsel olarak mümkün kalsa bile, pratikte ondan vazgeçmek giderek zorlaşabilir.

Bu nedenle uzmanlar, kuruluşların yalnızca anlık faydaları değil, potansiyel riskleri ve biyometrik verilerin gelecekte nasıl korunacağı ve kullanılacağını da açıkça açıklamaları gerektiğini vurguluyor. Ancak o zaman kullanıcıların onayı gerçekten bilinçli bir şekilde verilmiş olarak kabul edilebilir.