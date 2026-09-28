Sportmen erkeklere kötü haber! Hele bisiklete de biniyorsa fena: Yataktaki tehlike

Düzenli egzersiz sağlıklı yaşamın önemli unsurlarından biri olarak gösterilirken, uzun süreli ve yüksek yoğunluklu sporun erkeklerde cinsel isteği ve sperm üretimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Araştırmalar, özellikle aşırı egzersizin libido seviyelerinde düşüşle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yetişkinlerin sağlığını korumak için haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Egzersiz; stresin azaltılması, kilo kontrolü ve genel sağlığın korunması açısından önemli faydalar sağlıyor.

Ancak fiziksel aktivitenin süresi ve yoğunluğu arttıkça erkek üreme sağlığı açısından farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

1.077 ERKEK ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, yoğun dayanıklılık egzersizlerinin erkeklerin cinsel yaşamı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 1.077 erkeği araştırmaya dahil etti.

Katılımcılara yaptıkları fiziksel aktivitenin düzeyi, egzersiz süreleri ve cinsel yaşamlarıyla ilgili sorular yöneltildi. Araştırmaya katılan erkeklerin büyük bölümünün koşu veya bisiklet gibi dayanıklılık sporları yaptığı belirtildi.

Medicine and Science in Sports and Exercise dergisinde yayımlanan çalışmada, egzersizin süresi ve yoğunluğu ile erkeklerin libido seviyeleri arasındaki ilişki incelendi.

YOĞUN EGZERSİZ YAPANLARDA LİBİDO DAHA DÜŞÜK

Araştırmanın sonuçları, en uzun süre ve en yüksek yoğunlukta egzersiz yapan erkeklerde libido seviyelerinin daha düşük olduğunu gösterdi.

Buna karşılık hafif veya orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapan erkeklerde daha yüksek cinsel istek seviyeleri görüldü.

Araştırmacılar, yoğun egzersizin neden olabileceği fiziksel yorgunluk ve daha düşük testosteron seviyelerinin bu sonuçta rol oynayabileceğini değerlendirdi.

Çalışmanın yazarları, infertilite nedeniyle başvuran çiftlerde erkeğin egzersiz alışkanlıklarının da sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.

BİSİKLET KULLANAN ERKEKLERDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Erkeklerde yoğun fiziksel aktivitenin sperm üretimi üzerindeki etkisi de daha önce yapılan araştırmalarda incelendi.

2011 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, infertilite kliniğine başvuran erkekler arasında haftada 5 saatten fazla bisiklete binenlerde sperm yoğunluğunun daha düşük olduğu tespit edildi.

Bunun nedenlerinden biri olarak, uzun süreli bisiklet kullanımında genital bölgenin ısıya ve basınca daha fazla maruz kalması gösterildi. Sperm hücreleri yüksek sıcaklığa duyarlı olduğu için vücut sıcaklığındaki düzenli ve uzun süreli artışların sperm üretimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

SPORU BIRAKMAK DEĞİL, DOZU AYARLAMAK ÖNEMLİ

Yoğun egzersizin bazı olumsuz etkilerine rağmen, fiziksel aktivitenin erkek üreme sağlığı açısından genel olarak faydalı olduğu belirtildi.

2016 yılında yapılan randomize kontrollü bir araştırmada farklı egzersiz türlerinin erkek üreme sağlığı üzerindeki etkileri incelendi. Çalışma, fiziksel aktivitenin sperm kalitesiyle ilişkili bazı göstergeleri iyileştirebildiğini ortaya koydu.

Araştırmada özellikle düzenli ve orta yoğunlukta egzersizin erkek üreme sağlığı açısından daha olumlu sonuçlarla ilişkili olduğu görüldü.

Bulgular, erkeklerde doğurganlık açısından egzersizin tamamen bırakılmasından ziyade egzersizin yoğunluğu ve süresinin dengelenmesinin önemine işaret ediyor. Düzenli ve ölçülü fiziksel aktivite fayda sağlayabilirken, uzun süreli ve aşırı antrenmanlar libido ve sperm üretimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.