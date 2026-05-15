Sosyal medya fenomeni 'Kadir Hoca' tahliye edildi
Sosyal medyada 'Kadir Hoca' mahlasıyla fitness ve motivasyon videolarıyla tanınan Kadir Özkaraaslan, tahliye edildi. Özkaraaslan, paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Fitness ve motivasyon videolarıyla tanınan ve "Kadir Hoca" olarak bilinen Kadir Özkaraaslan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tahliye olduğunu açıkladı.
Özkaraaslan, aylar önce YouTube kanalında "Sosyal Akademi" başlıklı videoda kullandığı ifadelerin ardından, 5 Nisan 2026 tarihinde "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
"ARAYIP SORAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Özkaraaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine merak edenlere teşekkürlerini iletti. Özkaraaslan'ın açıklaması şöyle:
"Arkadaşlar, dün tahliye oldum. Bugün ilk antrenmanımı yaptım, geldim eve yine diyete devam. Bir ufak paçoza bağladık ama 15 günde formu 10 numara yapıyorum. Tavuğum, kırmızı et ve basmati pirincime kavuştum. Herkese arayıp soran, merak eden arkadaşlara buradan selamlar, saygılar. Bilhassa Korhan hocaya, arkamda dimdik durduğu için teşekkür ediyorum. Korhan hoca, Türkiye'de eğer 1000 tane adam varsa biri de Koran hocadır. sağ olsun, var olsun. Atakan da ilgilendi. Atakan'a da teşekkür ediyorum."
