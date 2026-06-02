Siz farkında olmadan ikiye katlıyor: Elektrik faturasını kabartan "vampir" cihazlar açıklandı
Evinizde hangi elektrikli cihazların sessizce faturalarınızı kabarttığını biliyor musunuz? Uzmanlar, basit alışkanlık değişiklikleriyle tüketimin ciddi oranda düşürülebileceğini belirtiyor.
Klimalar açık ara zirvede
Klimalar yılda ortalama 3 bin 800 kWh elektrik tüketiyor. Bu rakam, evdeki diğer tüm beyaz eşyaların toplamını geride bırakıyor. Sıcaklığı yalnızca 1 derece düşürmek bile faturada gözle görülür bir fark yaratıyor.
Buzdolabı tek başına faturanın çeyreğini oluşturuyor
Bir evin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık dörtte birini buzdolabı oluşturuyor. Modeline ve yaşına göre yıllık 200 ile 500 kWh arasında enerji çeken buzdolabının yanında dondurucu varsa, o da 100 ile 500 kWh enerji harcıyor.
Dondurucunun iç çeperlerinde biriken yalnızca 3 milimetrelik buz tabakası, cihazın enerji tüketimini yüzde 30 artırıyor. Bu nedenle düzenli buz çözme işlemi tek başına ciddi bir tasarruf kalemi oluşturuyor.
Kurutma ve yıkama makineleri de listede
Çamaşır kurutma makinesi yılda ortalama 350 kWh, bulaşık makinesi 240 kWh, çamaşır makinesi ise 191 kWh tüketiyor. Kurutma makinesini mümkün olduğunca devre dışı bırakıp çamaşırları doğal yolla kurutmak, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolulukta ve Eco modda çalıştırmak faturayı doğrudan hafifletiyor. Yıkama sıcaklığını 30-40 dereceye düşürmek de enerji tüketimini belirgin ölçüde azaltıyor.
Bekleme modundaki "vampir" tüketim
Televizyon, kahve makinesi ya da mikrodalga fırın kapalı görünse de fişe takılı kaldığı sürece arka planda elektrik çekmeye devam ediyor. Bu bekleme modu tüketimi, toplamda faturayı fark edilmeden kabartıyor. Cihazları çoklu priz üzerinden tek tuşla tamamen kapatmak en basit çözüm olarak öne çıkıyor.
A sınıfı cihaz uzun vadede kazandırıyor
Yeni bir beyaz eşya alırken güncel enerji etiketlerine dikkat etmek, uzun vadede binlerce liralık tasarruf anlamına geliyor. Uzmanlar, en ucuz enerjinin tüketilmeyen enerji olduğunu vurgulayarak ileri yaştaki verimsiz cihazların yenilenmesini öneriyor.