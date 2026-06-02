Buzdolabı tek başına faturanın çeyreğini oluşturuyor

Bir evin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık dörtte birini buzdolabı oluşturuyor. Modeline ve yaşına göre yıllık 200 ile 500 kWh arasında enerji çeken buzdolabının yanında dondurucu varsa, o da 100 ile 500 kWh enerji harcıyor.

Dondurucunun iç çeperlerinde biriken yalnızca 3 milimetrelik buz tabakası, cihazın enerji tüketimini yüzde 30 artırıyor. Bu nedenle düzenli buz çözme işlemi tek başına ciddi bir tasarruf kalemi oluşturuyor.