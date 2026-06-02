Sivas’ta ırmakta mahsur kalan genç kurtarıldı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde balık tutmak için girdiği ırmakta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan bir kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeniyapan köyü yakınlarında bulunan Yıldız Irmağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (29) piknik yaptığı ve balık tuttuğu sırada ırmağa girdi. Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesiyle birlikte akıntıya kapılma tehlikesi yaşayan M.E., canını kurtarmak için ağaca çıktı.

Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, botla ırmağa girerek ağaca çıkan M.E.’ye ulaştı. Mahsur kaldığı yerden indirilen genç, botla güvenli şekilde kıyıya çıkarılarak kurtarıldı.

Olayla ilgili herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

(DHA)