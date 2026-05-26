Şehit ailesine bayram gelmedi: Er Demirci Zonguldak'ta defnedildi
İzmir’de askerlik görevini yaptığı birlikte rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ulaştırma er Recep Demirci, memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Er Recep Demirci, askerlik görevini sürdürdüğü 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç askerin cenazesi memleketi Zonguldak’ın Filyos beldesine getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Kurban Bayramı arifesinde Kur’an-ı Kerim okunup duaların edilmesinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Demirci, Perşembe beldesine bağlı Yazıcıbaşı köyü Demirciler Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi.
Tören sırasında baba Özkan Demirci’nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Aile yakınları ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Er Demirci'nin son yolculuğuna uğurlandığı törene Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve bölge halkından çok sayıda kişi katıldı. (AA)