Saros Körfezi’nde köy turizmi ‘Çiçek Enez’ projesi ile renklendi

Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında yürütülen proje sayesinde köyün sokakları renklenirken, doğal ve kültürel dokusunu yansıtan estetik bir yaşam alanı oluşturuldu.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Enez’e bağlı Sultaniçe köyünde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında evlerin dış cepheleri yenilenerek farklı renklerle boyandı. Duvarlara bölgenin tarihini, doğasını ve kültürel değerlerini anlatan çeşitli motifler ile resimler işlenirken, yapılan peyzaj düzenlemeleriyle köyün görsel kimliği daha da güçlendirildi. Turizm potansiyelini artırması hedeflenen proje ile hem ziyaretçilere daha cazip bir ortam sunulması hem de köy sakinlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlandı.

Projenin tanıtım programına katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, Sultaniçe köyünde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Programa, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, kurum yetkilileri, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı. ( DHA)