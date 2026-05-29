Şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı
Erzincan’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Çevre Yolu’nun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Ö.F.S. (26) yönetimindeki 29 AAL 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ö.F.S. ile araçta bulunan M.Y.S. (18), A.E.S. (14) ve A.S. (6), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)
