Salyangoz istilasına karşı sarımsak spreylerini hazırlayın

Şafak vakti, birçok bahçıvan marullarının deliklerle dolu olduğunu, genç bitkilerin kesildiğini ve toprak üzerinde parlak bir iz olduğunu görür. Salyangozlar açıkça oradan geçmiştir. Bu gece saldırılarından sonra, birçok bahçıvan mavi haplar veya kimyasal işlemler olmadan basit bir çözüm istiyor. Gardenya uzmanları, bahçedeki salyangozların tüm bir sebze tarlasını yok edebileceğini, ancak mutfakta zaten yaygın olan güçlü kokulu bir bitkinin onları uzaklaştırmak için genellikle yeterli olduğunu belirtiyor . Tek yapılması gereken, etkili olabileceği bir yere yerleştirmek.

SARIMSAK VE SOĞANLI BİTKİLER SÜMÜKLÜBÖCEKLERİ NEDEN ANINDA UZAKLAŞTIRIR?

Zarar çok büyük olabilir. Salyangozlar ekinlere, bitkilere ve bahçelere önemli ölçüde zarar verebilir. Sebzeler, meyveler, çiçekler ve yapraklar da dahil olmak üzere çeşitli bitkilerle beslenirler ve bir bitkinin yapraklarını hızla dökebilir veya tüm fideleri yiyebilirler. Bu ziyafeti durdurmak için, daha fazla bahçıvan sarımsak ve Allium ailesindeki akrabalarına yöneliyor.

Bu bitkiler, salyangozların duyu reseptörlerini etkileyen kükürt bileşikleri bakımından zengin bir koku yayar. Nemli derileri sürekli nefes alıp nem emdiği için, keskin koku hızla dayanılmaz hale gelir ve onları uzaklaştırır. Soğan ve frenk soğanı, birlikte ekim için mükemmeldir. Uygulamada, sarımsak sümüklü böceklere karşı en güçlü seçenek olmaya devam ederken soğan ve frenk soğanı koruyucu bariyeri tamamlamaya yardımcı olur.

SEBZE BAHÇESİNİ KORUMAK İÇİN SARIMSAK, SOĞAN VE FRENK SOĞANI NASIL EKİLİR?

Bahçe yataklarının kenarlarına dikilen bu sümüklüböcek önleyici bitkiler, marul, çilek, hosta ve genç lahana gibi hassas ürünlerin etrafında hoş kokulu bir sınır oluşturur. Bahçıvanlar, hassas sebze ve çiçeklerin etrafına bir sıra allium dikebilir veya bunları doğrudan bahçe yataklarına karıştırabilir, böylece her sümüklüböcek hedefine ulaşmadan önce bu bariyerle karşılaşır.

Sarımsak ve frenk soğanı, ister açık alanda ister saksıda olsun, yetiştirmesi kolay bitkilerdir. Bir marul saksısının kenarına birkaç diş sarımsak veya ortasına bir tutam frenk soğanı dikilebilir. Salyangozları uzak tutmanın ötesinde, birlikte ekim yapmak da faydalıdır. Soğanlı bitkilerle birlikte ekim yapmak toprak sağlığını iyileştirebilir ve yakındaki sebzelerin lezzetini zenginleştirebilir.

SARIMSAK SPREYİ VE SÜMÜKLÜBÖCEKLERE KARŞI DİĞER DOĞAL YÖNTEMLER

Salyangoz aktivitesinin özellikle yüksek olduğu akşamlarda , bazı bahçıvanlar bitki bariyerini güçlendirmek için sarımsak spreyi kullanırlar. Yöntem basittir: Bir baş sarımsağı suda kaynatın, ezin, demlenmeye bırakın, sonra süzün. Bu konsantreden birkaç yemek kaşığı, yaklaşık 5 litre suda seyreltilerek haftada bir kez bitkilerin dibine püskürtülebilir ve yağmurdan sonra tekrar uygulanabilir.

Bazı önlemler hala önemlidir: Seyreltilmiş karışımı her zaman önce birkaç yaprak üzerinde test edin, doğrudan güneş ışığında püskürtmekten kaçının ve asla seyreltmeden kullanmayın. Ek destek olarak, ezilmiş yumurta kabukları, kahve telvesi veya bakır bant, sarımsağın etkisini güçlendirebilir ve sümüklü böceklerin beslenmek için çıktığı nemli akşamlarda toprağı çok daha az çekici hale getirebilir.