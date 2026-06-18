Sahilden servet çıkartmaya çalışırken sonu karakolda bitti!

RIA Novosti'nin aktardığı bilgilere göre, internete koyulan bu sıra dışı ilan sadece birkaç gün içinde 1.700'den fazla kez izlenerek büyük bir ilgi topladı. Devasa boyutlara sahip ve doğa tarafından tamamen kusursuz bir şekilde yuvarlatılmış olan bu taş örnekleri, Barents Denizi kıyısındaki o plajın en önemli cazibe merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Öyle ki, bölgedeki popülaritesi nedeniyle yerel güvenlik güçleri ve Murmansk Havalimanı yönetimi, yolcuların bagajlarında yaptıkları aramalarda düzenli olarak düzinelerce bu tarz taş örneği ele geçiriyor.

TAŞ TOPLAMANIN CEZASI BÜYÜK: YETKİLİLERDEN KUTUP EKOSİSTEMİ UYARISI

Tanjug'un haberine göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından Murmansk Bölgesi Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı acil bir uyarı yayınladı. Bakanlık, özel koruma altındaki bir doğal park sınırları içinde yer alan turistik Teriberka köyündeki ünlü "Ejderha Yumurtası" plajından taş toplamanın ve bunları alandan dışarı çıkarmanın kesinlikle yasak olduğunu ziyaretçilere hatıtlattı.

Kurallara uymayan ve bu taşları yanına almaya çalışan turistlere 3.000 ila 4.000 ruble (yaklaşık 25,5 - 34,1 euro) arasında değişen idari para cezaları uygulanıyor ve yanlarındaki "hediyelik eşya" niteliğindeki taşlara derhal el konuluyor. Yetkililer, bölgeyi ziyaret eden tüm turistlerden hassas kutup ekosistemini korumalarını, bu doğal güzellikleri sadece fotoğraflayarak anılaştırmalarını ve yerlerinden kesinlikle oynatmamalarını önemle rica ediyor.