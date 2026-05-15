Sabah kahvesi içenlerden misiniz? Bilim dünyası "o saati" işaret etti!

2025 yılında yapılan ve kahve tüketiminin zamanlaması ile kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma, sabahları kahve içen kişilerin, gün boyu kahve içenlere ve hiç kahve içmeyenlere kıyasla kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada yer alan diğer gruplara kıyasla, sabah kahvesi içen kişilerin genel ölüm riskinin daha düşük olduğu da tespit edildi.

Araştırmanın baş yazarı Lu Qi, basın bülteninde, "Bulgularımız, önemli olanın sadece kahve içip içmemek veya ne kadar içtiğiniz değil, aynı zamanda günün hangi saatinde içtiğiniz olduğunu gösteriyor" dedi.

Önceki araştırmalar, kahvenin tip 2 diyabet riskini azaltmak ve kardiyovasküler hastalık riskini artırmamak gibi sağlık yararlarını göstermiştir. Bununla birlikte, kahve tüketiminin zamanlaması henüz incelenmemiştir.

Qi, basın açıklamasında, "Kafeinin vücudumuz üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak, kahve içme saatinin kalp sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını görmek istedik" dedi.

SADECE NE KADAR İÇTİĞİNİZ DEĞİL, NE ZAMAN İÇTİĞİNİZ ÖNEMLİ:

Araştırma için, araştırmacılar 1999 ile 2018 yılları arasında ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması'na (NHANES) katılan 40.725 yetişkinin verilerini analiz etti. Katılımcılara, kahve de dahil olmak üzere bir günde tükettikleri tüm yiyecek ve içecekler soruldu ve ne kadar ve ne zaman tükettiklerini belirtmeleri istendi.

Kadın ve Erkek Yaşam Tarzı Doğrulama Çalışmasına katılan 1.463 yetişkinden oluşan başka bir grup, NHANES verilerindeki kahve içme alışkanlıklarını dışsal olarak doğrulamak için kullanıldı. Araştırmacılar daha sonra verileri yaklaşık 10 yıllık bir süre boyunca kaydedilen ölüm verileriyle karşılaştırdı.

Katılımcıların %36'sı öncelikle öğleden önce kahve içerken, %16'sı gün boyunca kahve tüketti ve %48'i ise hiç kahve içmedi.

Sonuçlar, kahve içmeyenlere kıyasla sabah kahvesi içenlerin herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskinin %16, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin ise %31 daha düşük olduğunu gösterdi. Gün boyu kahve içenlerde ise riskte bir azalma görülmedi; bu da gün boyunca kahve içmenin hiç kahve içmemekten daha iyi olmadığını gösteriyor.

Sabah kahvesi içenlerin ne kadar içtiklerinden bağımsız olarak riskte azalmadan fayda gördükleri görülmüştür.

Çalışmada diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, fiziksel aktivite ve diğer faktörler kontrol altına alınmış olsa da, araştırmanın yine de bazı sınırlılıkları bulunmaktadır.

Qi, araştırmanın gözlemsel bir çalışma olması nedeniyle nedensellik kanıtı sunamayacağını ve bulguları doğrulamak için diğer popülasyonlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.