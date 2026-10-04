Resmen 30 dolara almıştı: Tam 1,3 milyon dolara satıldı!

Bir emlak satışında sadece 30 dolara alınan tablo müzayedede resmen 1 milyon 352 bin 600 dolara satıldı. Eser, bu satışla sanatçının dünya müzayede rekorunu kırdı.

30 DOLARA ALINDI, MİLYON DOLARA SATILDI

New York’taki Freeman’s müzayedesinde satışa çıkarılan Gertrude Abercrombie’nin 1951 tarihli tablosu “Alderman Merriam’s Shells” adlı tablo için 150-250 bin dolar tahmininde bulunulmuştu. Beş telefon alıcısı ve çevrim içi katılımcıların yarıştığı eser, tahminin 5 katından fazla fiyata alıcı buldu.

75 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Tablo, geçen yaz Michigan’daki bir emlak satışında karanlık bir köşede bulundu. Bir koleksiyoncu, Abercrombie imzasını fark ederek eseri sadece 30 dolara satın aldı. Eser yaklaşık 75 yıldır kamuoyundan uzaktı.

UZMAN DA DOĞRULADI

Milwaukee Art Museum’daki Abercrombie sergisini ziyaret eden koleksiyoncu, eserin uzman Dr. Susan Weininger tarafından doğrulanmasının ardından tabloyu müzayedeye verdi.

1951 tarihli eserde 9 deniz kabuğu yer alıyor. Kabukların, sanatçının yaşadığı Chicago Hyde Park bölgesinin belediye meclis üyesi Robert Merriam’a ait olduğu belirtildi. Freemansauction'ın haberine göre, Abercrombie’nin daha sonra yaptığı deniz kabuğu resimlerinin de gerçek gözlemlere dayandığını gösteren eser, 1952 ve 1953’te altı kişisel sergide gösterildi.

Müzayedede eser 1 milyon 352 bin 600 dolara satılarak sanatçının ilk 1 milyon dolar barajını aşan tablosu oldu.