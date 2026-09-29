Cinsel ilişkinin ardından yorgunluk, gevşeme ve uyku hali oldukça normal. Ancak bazı kişilerde bunun yerine kendini kötü hissetme, baş dönmesi veya mide rahatsızlığı gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor.

İngiltere'de intim sağlık uzmanı Dr. Shirin Lakhani ile NHS cinsel sağlık hemşiresi Sarah Mulindwa, ilişki sonrasında yaşanan rahatsızlığın birden fazla nedeni olabileceğine dikkat çekti.

RAHİM AĞZINA FAZLA BASKI YAPILMASI

Özellikle penetrasyon sırasında rahim ağzına fazla baskı uygulanması, ilişki sonrasında rahatsızlığa yol açabiliyor.

Uzmanlara göre rahim ağzındaki sinirlerin uyarılması, kalp atış hızının ve tansiyonun düşmesine neden olabiliyor. Bu durum kişinin kendisini kötü hissetmesine, baş dönmesine veya mide bulantısı yaşamasına yol açabiliyor.

Rahim ağzının adet döngüsünün bazı dönemlerinde daha aşağıda bulunması nedeniyle bu durumun bazı kişilerde daha belirgin hissedilebileceği belirtiliyor.

SUSUZ KALMIŞ OLABİLİRSİNİZ

Gün içerisinde yeterince su tüketmemek de ilişki sonrasında rahatsız hissetmenin nedenlerinden biri olabilir.

Özellikle yoğun fiziksel aktivitenin ardından vücudun sıvı ihtiyacı artarken, susuzluk kendini halsizlik, baş dönmesi ve mide rahatsızlığı gibi belirtilerle gösterebiliyor.

STRES VE KAYGI DA ETKİLİ

Rahatsızlığın nedeni yalnızca fiziksel olmayabilir. İlişki sırasında yaşanan stres, gerginlik veya performans kaygısı da sonrasında kişinin kendisini kötü hissetmesine neden olabiliyor.

Uzmanlara göre vücudun verdiği bu tepki, kişinin ilişki sırasında yeterince rahat olup olmadığını da gözden geçirmesi gerektiğine işaret edebilir.

ENFEKSİYONLARA DİKKAT

İlişki sırasında veya sonrasında rahatsızlığa ağrı da eşlik ediyorsa altta yatan bir sağlık sorununun araştırılması gerekebilir.

Uzmanlar, endometriozis, pelvik inflamatuar hastalık, idrar yolu enfeksiyonu, rahim ağzı enfeksiyonları ve miyomların cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında ağrıya neden olabileceğini belirtiyor.

Endometriozis bulunan kişilerde ise cinsel ilişki sırasında hassas dokulara uygulanan baskı, özellikle adet dönemi yaklaşırken ağrı ve buna bağlı rahatsızlık hissini tetikleyebiliyor.

İLİŞKİNİN UZUN SÜRMESİ DE ETKİLEYEBİLİR

Cinsel ilişkinin uzun sürmesi de bazı kişilerde rahatsızlığa neden olabiliyor.

Uzmanlara göre uzun süre devam eden fiziksel hareket vücudu yorabiliyor. Özellikle orgazma ulaşmak için ilişkinin gereğinden fazla uzaması, sonrasında kişinin kendisini iyi hissetmemesine yol açabiliyor.

FAZLA HAREKET BAŞINIZI DÖNDÜREBİLİR

İlişki sırasında yoğun ve sürekli hareket edilmesi de rahatsızlık hissini artırabiliyor. Özellikle başın sık hareket ettirilmesi, bazı kişilerde araç veya deniz tutmasına benzer bir his oluşturabiliyor.

RAHATSIZLANMAMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Uzmanlar, ilişki sırasında aşırı sert ve derin penetrasyondan kaçınılmasını, rahat pozisyonların tercih edilmesini ve gerektiğinde temponun düşürülmesini öneriyor.

Yeterli miktarda su tüketmek de önemli. Kayganlaştırıcı kullanmak sürtünmeyi azaltırken, farklı pozisyonlar tercih etmek penetrasyonun derinliğini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Ancak ilişki sonrasında yaşanan rahatsızlık tekrarlıyorsa veya ağrı gibi başka belirtiler de ortaya çıkıyorsa doktora başvurulması öneriliyor. Uzmanlara göre sık tekrarlayan şikayetlerin altında fark edilmemiş bir sağlık sorunu bulunabilir.