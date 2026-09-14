Pişirirken bu iki malzemeyi eklerseniz mısır daha yumuşak ve sulu olacak

Mısırı sade suda haşlamak yerine, tencereye süt ve tereyağı ekleyebilirsiniz. Bu basit kombinasyon, özellikle tanelerin yumuşak ve sulu olmasını istiyorsanız, mısırın dokusunu ve lezzetini iyileştirebilir.

Pişirme sırasında süt eklemek daha kremamsı bir lezzet katar ve mısırın doğal tatlılığını daha da artırabilir. Tereyağı ise daha zengin bir lezzet verir ve tanelerin nemli kalmasına yardımcı olur.

MISIR NASIL HAZIRLANIR?

Öncelikle mısırları temizleyin ve yeterince büyük bir tencereye koyun. Üzerini suyla örtün, ardından süt ve birkaç yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Pişirdikten sonra mısıra biraz daha tuz ekleyip sıcakken servis edebilirsiniz. Daha yoğun bir lezzet tercih ediyorsanız, pişmiş mısıra biraz daha tereyağı ekleyebilirsiniz.

Bu basit hazırlama yöntemi, özel malzemeler veya karmaşık işlemler gerektirmez ve pişmiş mısırın daha yumuşak, daha sulu ve daha lezzetli olmasını isteyen herkes için harika bir yöntem olabilir.