Peynirin yanında lapa gibi karpuz istemeyenler buraya!

Şöyle bir sahne canlandıralım: Karpuzunuzu özenle küp küp doğruyorsunuz, nane, beyaz peynir, belki biraz salatalık dilimi, domates veya limon kabuğu rendesiyle karıştırıyorsunuz ve arkadaşınızın barbekü partisine gururla gidiyorsunuz. Ama başyapıtınızı ortaya çıkardığınızda sizi ne bekliyor? Üzücü, sulu bir karpuz çorbası. Nane solmuş, beyaz peynir erimeye başlamış ve salatanın tamamı su gibi tadıyor. Bunu yaşadınız mı?

Ama iyi haber! Bu yaygın sıcak hava felaketine kolay ve bilimsel olarak desteklenen bir çözüm var. Ve hayır, moleküler gastronomi veya anlaşılması güç mutfak aletleri gerektirmiyor. Sadece bir kase, bir süzgeç, biraz şeker ve 30 dakika soğutma süresi yeterli.

ÇITIR KARPUZUN PÜF NOKTASI:

Maserasyon kulağa havalı gelse de aslında sadece suyu çekip lezzeti artıran kısa bir şeker banyosudur. İşte yapmanız gerekenler:

Küp şeklinde doğradığınız karpuzu büyük bir kaseye koyun.

Şeker ekleyin. 4 su bardağı doğranmış karpuz için sadece 1 çay kaşığı şeker yeterlidir. (Eğer karpuzunuz çok tatsızsa, 2 çay kaşığına kadar çıkarabilirsiniz. Damak zevkinize göre ayarlayın.)

Hafifçe karıştırarak her tarafını kaplayın.

Şekerlenmiş karpuzu, artık boş olan kasenin üzerine yerleştirilmiş bir süzgece aktarın.

Üzerini örtün ve 30 dakika buzdolabında bekletin.

İşte bu kadar. Yarım saat sonra, kasenin içinde pembe bir meyve suyu birikintisi ve daha sert, daha parlak ve şaşırtıcı derecede lezzetli karpuz küpleri bulacaksınız.

NEDEN İŞE YARIYOR?

Bu teknik, salatalık veya domatesleri önceden tuzlamayı öneren aynı yöntemden esinleniyor : ozmotik basınç. Meyve ve sebzelerin üzerine şeker (veya tuz) serptiğinizde, ozmoz yoluyla fazla suyu dışarı çeker. Bu, bir çözünen maddenin (tuz veya şeker gibi) yarı geçirgen zarlarından hücrelerden suyu çekerek, yüksek su içeriğine sahip meyve ve sebzelerdeki fazla nemi azalttığı süreçtir.

Tuz, küçük, iyonik yapısı ve suda kolayca ayrışması nedeniyle bu konuda oldukça etkilidir. Meyve ve sebzelerin üzerine serpildiğinde, tuz hızla büyük miktarda suyu çeker ve yiyeceğin dokusunu önemli ölçüde değiştirebilir. Bu nedenle, salatalıkları çıtırlaştırmak veya patlıcan dilimlerini pişirmeden önce sertleştirmek için sıklıkla kullanılır. Ancak karpuz gibi hassas meyvelerde, tuz kolayca aşırıya kaçabilir, çok fazla nemi çok hızlı bir şekilde çekerek taneli, unlu veya lastiksi bir meyve bırakabilir.

Şeker ise daha yavaş ve nazik bir şekilde etki eder. Daha büyük bir moleküldür ve tuz gibi ayrışmaz, bu nedenle yarattığı ozmotik çekim daha az yoğundur. Bu, karpuzun dokusunu sertleştirmek ve sululuğunu azaltmak için yeterli miktarda suyu çektiği anlamına gelir; meyvenin yapısını önemli ölçüde değiştirmeden, karpuzun daha sonra salatanızı su basmasını önler. Ayrıca şeker, karpuzun olgun, meyvemsi notalarını tatlı bir tada kaçmadan vurgulamaya yardımcı olur.

Şeker daha çok bir zımpara makinesi gibidir; hassas, ölçülü ve dönüştürmekten ziyade ince ayar için mükemmeldir. Lezzetleri yoğunlaştırıyor ve meyvelerinizin salatada başarılı olmasını sağlıyorsunuz.

BU HİLE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Bu adım, hemen yemeyi planlamadığınız karpuz salatası yaparken oldukça faydalıdır; klasik karpuz, beyaz peynir ve nane salatası , domates-karpuz salatası veya ızgara hellim ve karpuz salatası gibi . Ayrıca piknik için küp şeklinde doğranmış karpuz hazırlıyorsanız veya yaz sıcağında daha akıllıca yemek hazırlığı yapmaya çalışıyorsanız da harika bir yöntemdir; bu adım, salatanızın serinliğini ve dokusunu korumasına yardımcı olur.

Bonus: Topladığınız karpuz suyunu saklayıp, taze karpuzlu margarita ve karpuzlu limonata gibi kokteyllerde kullanabilir veya salata soslarınıza biraz ekleyebilirsiniz . Ya da doğrudan kaseden içebilirsiniz. Hiçbir şey boşa gitmez, her şey kazanılır.

SON İPUÇLARI

Önce tadına bakın. Şeker eklemeden önce karpuzunuzun tadına mutlaka bakın. Mevsiminde en tatlı karpuz ise, daha az şeker gerekebilir.

Abartmayın. Az miktarda şeker bile yeterlidir, özellikle de kavunla tatlı-tuzlu bir salata yapmayı planlıyorsanız.

Suyunu iyice süzün. Salata malzemelerinizle karıştırmadan önce kavunu süzgeçte iyice sallayın.

Artık lapa gibi karpuz salatalarına son. Sadece çıtır çıtır, lezzetli, mükemmel sulu ve davet sofrasında fark yaratacak karpuzlar...