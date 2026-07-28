Petrol tehlikesi kapıya dayandı! Dev zürafaları tek tek 106 kilometre taşıdılar

Uganda'da nesli kritik tehlike altında bulunan 12 Nubya zürafası, petrol sondaj faaliyetlerinin yoğunlaştığı Murchison Şelaleleri Milli Parkı'ndan alınarak 106 kilometre uzaklıktaki Ajai Yaban Hayatı Koruma Alanı'na tek tek taşınmaya başlandı.

Günler sürmesi beklenen operasyonun amacı, türün popülasyonunu korumak, biyolojik çeşitliliği artırmak ve olası habitat kayıplarına karşı yeni bir yaşam alanı oluşturmak.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA DEV OPERASYON BAŞLADI

Uganda'nın en büyük milli parkı olan Murchison Şelaleleri Milli Parkı'nda korucular, operasyon öncesinde moral vermek için sohbet edip şarkılar söyledi. Ardından nesli tehlike altında bulunan 12 Nubya zürafasını yeni yaşam alanlarına taşımak için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 106 kilometrelik yolculuğun birkaç gün sürmesi bekleniyor.

PETROL SONDAJI YAŞAM ALANINI DARALTIYOR

Uganda'nın petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ı Murchison Şelaleleri bölgesinde ve milli parkın içinde bulunuyor. Son aylarda, çevrecilerin yıllardır sürdürdüğü itirazlara rağmen, park içerisinde ağır iş makinelerinin kullanıldığı petrol sondaj faaliyetleri hız kazandı.

Haziran 2023'te TotalEnergies, park içindeki Tilenga projesinde petrol sondajına resmen başlamıştı.

"DOĞRU KORUMA KARARI"

Operasyonu yöneten Uganda Yaban Hayatı Otoritesi Veteriner Hizmetleri Yardımcı Komiseri Patrick Atimnedi, farklı koruma alanlarında yeni zürafa popülasyonları oluşturmanın, olası çevresel zararlar karşısında türü korumaya yardımcı olacağını belirtti.

Atimnedi, Uganda'nın petrol ve doğalgaz faaliyetleri, turizm gelişimi, iklim değişikliği, çalılıkların yayılması ve istilacı türler nedeniyle yaşam alanı daralan Nubya zürafalarının yeni yaşam alanlarına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 metre boya ve 2 bin kilogram ağırlığa ulaşabilen zürafalar için Atimnedi, "Bu durum buradaki yaban hayatının, özellikle de zürafaların yaşam alanını daraltıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni popülasyon oluşturmanın koruma açısından en doğru adım olduğunu belirten Atimnedi, "Bu nedenle, aynı koruma alanı içinde, aynı bölgede, buradan yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bir yerde bir tohum popülasyonu oluşturmak, doğru koruma kararıdır" dedi.

KAMYONLARDA AĞAÇ DALLARIYLA YOLCULUK YAPTILAR

Yetkililer, yakalanan ilk üç zürafayı bekleyen kamyonlara yönlendirdi. Yolculuk sırasında beslenebilmeleri için kamyonlara ağaç dalları yerleştirildi. Zürafalar daha sonra 166 kilometrekare büyüklüğündeki Ajai Yaban Hayatı Koruma Alanı'na ulaştırıldı.

BİR ZAMANLAR BOŞ KALAN KORUMA ALANI YENİDEN CANLANIYOR

Arabnews'in haberine göre, Ajai Yaban Hayatı Koruma Alanı, 1980'li yılların başında yaygın kaçak avcılık ve ülkedeki uzun süreli güvensizlik nedeniyle yaban hayatını büyük ölçüde kaybetmişti.

Yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında sadece Nubya zürafaları değil, güney beyaz gergedanları, bufalolar, zebralar ve yüzlerce Uganda kobu da bölgeye yeniden yerleştiriliyor.

"BİRÇOĞU HAMİLE"

Ajai Yaban Hayatı Koruma Alanı Kıdemli Sorumlusu Wilson Katamigwa, yeniden yerleştirilen hayvanların sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü belirterek, "Hayvanlar şu anda çok iyi durumda ve çoğalıyorlar. Birçoğu hamile. Hem elektrikli çitin içinde hem de dışında, koruma alanının her yerine yayılıyorlar" dedi.

TURİZME DE KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

1937 yılında kurulan Ajai Yaban Hayatı Koruma Alanı'nın yeniden önemli bir doğal yaşam merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Koruma alanının bir bölümü çitle çevrilirken, kaçak avcılığa karşı korucu sayısı artırıldı. Turizm gelirlerinden pay alan yerel halka da korumanın önemi anlatılıyor.

Katamigwa, "Bizimle birlikte korumaya hazırlar ve ilçe yönetimiyle iyi bir çalışma ilişkimiz var"

ifadelerini kullandı.

Zürafa naklinin tamamlanmasının ardından bölge halkının, onlarca yıldır bölgede görülmeyen bu hayvanları görmek üzere koruma alanına davet edileceği açıklandı.

Katamigwa, projenin turizm gelirlerini artırmasını istediklerini belirterek, "En büyük hayalimiz, bu yerin ekonomisinin giderek büyümesini ve Madi Okollo bölgesinin turizm yoluyla para ekonomisine dahil olmasını görmek" dedi.

Bölge sakinlerinden Moses Ayoti ise zürafaların geri dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Topluluk bilinçli, gözetim yüksek ve eminim ki hayvanlara iyi bakacaklar çünkü onlar da yerel topluluğun bir parçası" ifadelerini kullandı.