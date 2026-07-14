Para istemiyor! 24 saat herkese ücretsiz ekmek dağıtıyor

Dubai'de hayata geçirilen "Herkese Ekmek" girişimi, ihtiyaç sahiplerine günün 24 saati ücretsiz taze ekmek ve sıcak yemek ulaştıran akıllı makinelerle dikkat çekiyor. 2022'den bu yana uygulanan sistem, yardım alanların kimliğini gizleyerek onurlarını korurken, aynı zamanda bağış yapılmasına da imkan tanıyor.

KİMSE AÇ UYUMASIN DİYE 24 SAAT EKMEK PİŞİRİYOR

Muhammed Bin Raşid Küresel Vakıf Danışmanlık Merkezi'nin hayata geçirdiği "Herkese Ekmek" projesi, 2022 yılından bu yana Dubai'de faaliyet gösteriyor. Girişim kapsamında kurulan otomatik kiosklar, günün 24 saati, haftanın 7 günü ücretsiz taze ekmek ve sıcak yemek dağıtıyor.

Projenin temel amacı ise ihtiyaç sahibi kişilerin hiçbir zaman aç kalmamasını sağlamak.

EKMEĞİ KENDİ PİŞİRİYOR, ÜCRETSİZ DAĞITIYOR

Sistemin merkezinde, kendi ekmeğini hazırlayıp pişiren akıllı bir makine bulunuyor.

Herhangi bir görevliye ya da belirli çalışma saatlerine ihtiyaç duymadan hizmet veren makine, günün her saatinde ücretsiz ekmek dağıtabiliyor. Aynı sistem üzerinden sıcak yemek de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Böylece özellikle gece ve sabaha karşı yardım hizmetlerinin bulunmadığı saatlerde de taze gıdaya erişim sağlanıyor.

YARDIM ALIRKEN KİMSE SİZİ GÖRMÜYOR

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise yardım alan kişilerin mahremiyetini koruması oldu.

Makineyi kullanan kişiler herhangi bir kayıt yaptırmadan, sıraya girmeden veya başkalarının bakışlarına maruz kalmadan yiyecek alabiliyor. Böylece yardıma ihtiyaç duyan kişilerin yaşadığı çekingenlik ve utanma duygusunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Projede, yardımın hızlı, gizli ve her yararlanıcının onuruna saygı gösterilerek sunulması esas alınıyor.

HEM DAĞITIYOR HEM BAĞIŞ TOPLUYOR

Akıllı makine yalnızca ücretsiz yiyecek dağıtımı yapmıyor. Sistemi desteklemek isteyen vatandaşlar aynı kiosklar üzerinden bağışta da bulunabiliyor. Böylece aynı nokta hem yardım alanların hem de destek vermek isteyenlerin buluştuğu bir dayanışma merkezine dönüşüyor.

Bu model sayesinde projenin uzun vadede sürdürülebilir olması amaçlanıyor.

LÜKS ŞEHRİN EN DİKKAT ÇEKEN DAYANIŞMA PROJESİ

Dünyada lüks yaşamı ve gökdelenleriyle tanınan Dubai'de geliştirilen proje, şehirde yaşayan ihtiyaç sahiplerine kesintisiz destek sağlamayı hedefliyor.

Şehrin büyük bölümü uyurken bile sistem çalışmaya devam ediyor; ekmek pişiriyor ve yiyeceğe ulaşamayan kişilere ücretsiz olarak dağıtım yapıyor.

DUBAİ'DE TEKNOLOJİ BU KEZ AÇLIK İÇİN DEVREDE

"Herkese Ekmek" projesi, teknolojinin yalnızca günlük yaşamı kolaylaştırmak için değil, sosyal dayanışmayı güçlendirmek için de kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Gıda dağıtımını otomatik hale getiren sistem, yardım alan kişilerin onurunu koruyan yapısıyla dikkat çekerken, teknoloji, sürdürülebilirlik ve dayanışmayı aynı noktada buluşturan örneklerden biri olarak gösteriliyor.