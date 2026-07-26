Otoyolun altına apartman diktiler! Evlerinin üzerinden her gün binlerce araç geçiyor

Çin'in dağlık yapısıyla bilinen Chongqing kentinde yer alan bir otoyol, apartmanların hemen üzerinden geçmesiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada yeniden gündem olan görüntüler, kentte yaşayanların her gün evlerinin birkaç metre üzerinden geçen araç trafiğiyle yaşamını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Yoğun nüfusu ve sınırlı yerleşim alanlarıyla bilinen Chongqing'de, çok katlı ulaşım sistemleri kentin simgelerinden biri haline geldi.

NEDENİ ŞEHİRDE YER KALMAMASI DEĞİL

İlk bakışta otoyolun apartmanların üzerine sonradan inşa edildiği düşünülse de gerçek farklı. Uzmanlara göre viyadük 1997 yılında hizmete açıldı. Bölgedeki yapılaşmanın artmasıyla birlikte sonraki yıllarda otoyolun altına ve çevresine konutlar inşa edildi.

Böylece bugün ortaya, dünyanın en sıra dışı şehir manzaralarından biri çıktı.

DÜNYANIN EN İLGİNÇ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

Yaklaşık 32 milyon nüfuslu Chongqing, engebeli arazisi nedeniyle çok katlı ulaşım projeleriyle tanınıyor. Kentte farklı seviyelerde inşa edilen yollar, köprüler ve viyadükler şehir dokusunun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Bu nedenle bazı noktalarda otoyollar apartmanların hemen üzerinden geçerken, bazı bölgelerde ise yollar ve binalar iç içe geçmiş durumda bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Apartmanların üzerinden geçen otoyol görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar bu sıra dışı şehir planlamasına ilişkin binlerce yorum yaptı. Kimileri görüntüleri "geleceğin şehri" olarak nitelendirirken, kimileri ise bu koşullarda yaşamanın nasıl mümkün olduğunu sorguladı.

Chongqing, daha önce de apartmanın içinden geçen metro hattı ve çok katlı ulaşım ağıyla uluslararası medyada sık sık gündeme gelmişti.