Oto galeriye silahlı saldırı kamerada

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir oto galeri silahlı saldırının hedefi oldu. Uzun namlulu tüfekle gerçekleştirilen saldırıda iş yeri ve önünde park halinde bulunan 5 otomobil zarar gördü.

Olay, Akçakale-Halep kara yolu üzerindeki bir oto galeride meydana geldi. İddiaya göre sabaha karşı otomobille iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek yanında bulunan uzun namlulu tüfekle galeri ve önündeki araçlara peş peşe ateş etti.

Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, iş yerinde ve araçlarda maddi hasar oluştu. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)