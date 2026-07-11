Ofiste masasına bu bitkileri koyan başarıdan başarıya koşuyor: Terfiler, zamlar bitmek bilmiyor

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1-PAŞA KILICI

Paşa kılıcı (Sansevieria trifasciata), dolaylı ışıkla bile gelişebildiği için doğal ışığın az olduğu ofis ortamlarına en uygun türlerden biri olarak biliniyor. Kalın yapraklarında su depolayan bitki 2-3 haftada bir sulanması yeterli oluyor. NASA'nın temiz hava araştırmasında da yer alan paşa kılıcı, formaldehit ve benzen gibi havadaki zararlı maddeleri filtreleme kapasitesiyle de dikkat çekiyor.