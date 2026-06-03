Nevşehir’de silahlı çatışma: 3 kişi gözaltına alındı

Nevşehir’de sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma paniğe neden oldu. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, Yeni Mahalle Okul Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille bölgeye gelen Fırat S. ve İlhan Ç., kaldırımda yürüyen Metin K.’ya tabancayla ateş açtı. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu değerlendirilen taraflar arasında çıkan olayda, Metin K. da silahla karşılık verdi.

Silah seslerinin ardından Fırat S. ve İlhan Ç. yaya olarak kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde çalışma yapan ekipler, Metin K.’yı gözaltına aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında İlhan Ç., kentte bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki bir aracın altına saklanmış halde bulundu.

Polis, diğer şüpheli Fırat S.’nin ise şehirlerarası otobüsle kentten ayrıldığını tespit etti. Yapılan takip sonucunda Kayseri’de durdurulan otobüste yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)