NASA'dan tarihi keşif! 10 kenarlı devasa yapı ortaya çıktı

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından gerçekleştirilen gözlemlerde, Satürn’ün güney kutbu çevresinde dikkat çekici bir yapı ortaya çıkarıldı. Bölgede 10 kenarlı dev bir bulut dalgasının yanı sıra atmosferik rüzgar düzeni tespit edildi.

NASA'nın açıklamasına göre, Hubble Uzay Teleskobu’ndan elde edilen verilerle yapılan incelemelerde Satürn’ün güney kutbu çevresinde “dekagon” olarak adlandırılan 10 kenarlı dev bir bulut dalgası tespit edildi.

Bilim insanları, bu yapının Satürn’ün güney yarım küresinde bugüne kadar belirlenen ilk düzenli jet akıntısı modeli olduğuna dikkat çekti.

Hubble’ın “Dış Gezegen Atmosferleri Mirası” (OPAL) programı kapsamında toplanan verilerin analiz edilmesiyle, söz konusu yapının 2023 yılında oluşmaya başladığı belirlendi. Bulut dalgası, ilk olarak İspanya’daki Bask Üniversitesi’nden araştırmacı Agustin Sanchez-Lavega ve amatör astronomların yer tabanlı teleskoplarla elde ettiği görüntülerde tespit edildi. Yapının varlığı, Hubble’ın yüksek çözünürlüklü çekimleriyle net biçimde doğrulandı.

Yapının, Satürn'ün kuzey kutbunda 40 yıldan fazladır varlığını sürdüren ünlü altıgen bulut düzeniyle benzerlik taşıdığı fakat son dönemde oluşması bakımından farklılık gösterdiği belirtildi.

"YENİ BULUT DALGASI GİDEREK GÜÇLENİYOR"

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden araştırmacı Amy Simon, “Kuzeydeki altıgen her baktığımızda oradaydı. Ancak bu yeni bulut dalgası giderek güçleniyor ve bize devasa bir atmosferik düzenin gelişimini izleme imkanı sunuyor. Bu yapının neden birdenbire ve tam da şimdi ortaya çıktığı araştırılıyor” dedi.

Farklı dalga boylarında gerçekleştirilen ölçümlerde, 10 kenarlı bulut dalgasının yalnızca yüzey katmanında kalmadığı, atmosferin alt katmanlarına doğru diklemesine uzandığı tespit edildi. Araştırmacılar, bulut düzeninin zamanla kuzeydeki altıgen gibi kalıcı bir yapıya mı dönüşeceğini yoksa değişmeye devam mı edeceğini anlamak için Hubble ve James Webb Uzay Teleskobu ile gözlemlerin devam edeceğini ifade etti. (DHA)