Mürettebatsız tam 80 tonluk dev okyanusa indi: Menzili 12 bin kilometreye ulaşıyor

ABD Donanması için geliştirilen devasa sualtı insansız hava aracı Boeing Orca, denizaltı operasyonlarında insansız araç kullanımını yeni bir boyuta taşıyor. Yaklaşık yarı olimpik bir yüzme havuzu büyüklüğündeki bu otonom dev, bünyesinde hiçbir mürettebat barındırmadan binlerce kilometrelik okyanus rotalarını tek başına katetmek üzere tasarlandı.

PASİFİK'TE TARİHİ REKOR: İLK 1.000 DENİZ MİLİ AŞILDI

ABD Pasifik Filosu Denizaltı Kuvvetleri Komutanlığı'nın verilerine göre Orca XLUUV, Temmuz 2026'da Pasifik Okyanusu'nda gerçekleştirdiği test seyrinde program tarihinin en önemli kilometre taşını geride bıraktı.

Araç, tek bir görevde 1.000 deniz milini (yaklaşık 1.850 kilometre) aşan ilk uzun mesafe intikalini başarıyla tamamladı. Herhangi bir ana gemiye bağımlı olmadan çalışan sistem için bu başarı, vaat ettiği devasa operasyonel menzilin yalnızca ilk adımı olarak değerlendiriliyor. ABD Donanması, güvenlik nedeniyle seyir sırasında araca entegre edilen ekipmanları ve rotanın tam ayrıntılarını gizli tutuyor.

12 BİN KİLOMETRELİK AKILALMAZ MENZİL: OKYANUSLAR ARTIK DAHA KÜÇÜK

Boeing verilerine göre Orca, batarya ve dizel güç üretiminin birleştiği hibrit yapısı sayesinde 6.500 deniz miline (yaklaşık 12.038 kilometre) varan bir menzile ulaşabiliyor. Bu hibrit sistem, araca nükleer denizaltılardan farklı fakat son derece uzun soluklu bir enerji stratejisi sağlıyor. İlan edilen bu devasa menzil kapasitesi; taşınan yüke, deniz koşullarına, seyir hızına ve görev profiline göre değişkenlik gösterebilse de insan hayatını riske atmadan okyanus ötesi görevlerin icra edilmesine olanak tanıyor.

80 TONLUK OTONOM CANAVAR: GÖREV NEYSE ŞEKLİ O ALIYOR

Orca'nın uzunluğu platform konfigürasyonlarına göre farklılık gösteriyor. Aracın sadece ana gövdesi yaklaşık 15,5 metre genişliğe sahipken, projeyi benzersiz kılan modüler kargo bölümü eklendiğinde toplam uzunluk 25,9 metreye, toplam ağırlık ise yaklaşık 80 tona ulaşıyor. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bu görev modülü, her yeni görev için sıfırdan bir denizaltı tasarlama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Açık ve yeniden yapılandırılabilir bir mimariyle tasarlanan modül sayesinde Donanma; sensörler, gözetleme sistemleri ve mayın savaşı teçhizatları gibi farklı yükleri araca kolayca entegre edebiliyor.

GELECEĞİN DENİZ SAVAŞI BAŞLADI: SABIRLA BEKLENEN DEV FİLODA!

Orca projesi, Boeing'in geçmişte geliştirdiği Echo Voyager adlı deneysel prototipten edinilen tecrübeler üzerine inşa edildi. ABD Donanması'nın 2017'de resmi olarak başlattığı proje kapsamında Savunma Bakanlığı, 5 adet XLUUV prototipi ve 1 adet test aracı için toplamda 274,4 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Clickpetroleoegas'ın haberine göre, tedarik zinciri ve batarya geliştirme süreçlerindeki aksamalar nedeniyle takvimde gecikmeler yaşansa da, ilk test ünitesi olan XLE0 Aralık 2023'te Donanma'ya teslim edildi. Programın genişleyen filosu doğrultusunda, Mart 2026'da XLE2 kodlu ikinci tam boyutlu araç tanıtıldı ve sistemin operasyonel test süreçleri hız kazandı. Donanma tarafından ilk insansız dizel-elektrikli denizaltı olarak sınıflandırılan Orca'nın öncelikli kullanım alanları arasında mayın savaşı, keşif, istihbarat, deniz tabanı operasyonları ve gelişmiş sensör gözetlemesi yer alıyor.