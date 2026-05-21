Moda dünyası şokta! Bu elbisenin yapıldığı maddeyi duyunca inanamayacaksınız!

Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen Africa Magic Viewers' Choice Awards töreninde (editörün notu: Afrika'nın en prestijli yıllık film ve televizyon ödüllerinden biri), reality şov yıldızı Queen Mercy Atang, yaklaşık 500 ekmek somunundan yapılmış bir elbiseyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Alışılmadık görünüm, etkinliği anında sosyal medyada bir sansasyona dönüştürdü ve küresel bir tepkiye yol açtı. Uluslararası medya raporlarına göre, elbise Nijeryalı tasarımcı Toyin Lawani tarafından yaratılmış ve Atang'ın "Swit Cakes & Desserts" adlı pastanesi için alışılmadık bir reklam olarak tasarlanmıştı.

Etkinlikten çekilen fotoğraf ve videolarda, elbisenin büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle yıldızın hareket etmesine yardımcı olan birkaç asistanın olduğu görülüyor. Elbisenin etek kısmı, etkileyici bir silüet oluşturan özel bir yapıya tutturulmuştu.

Atang'ın kendisi de bu fikrin işletmesine dikkat çekmek olduğunu söylüyor. Etkinlik sırasında medyaya verdiği demeçte, "Fırınımın reklamını daha iyi nerede yapabilirim ki?" dedi.

Birçok kişi elbiseyi "dahiyane bir pazarlama" olarak nitelendirse de, birçok internet kullanıcısı sert tepki gösterdi. Başlıca eleştiri, milyonlarca insanın yoksulluk ve gıda kıtlığı içinde yaşadığı bir dünyada gıda israfıyla ilgiliydi. Sosyal ağlarda binlerce yorum ortaya çıktı ve bazı kullanıcılar görünümü "hakaret edici" ve "zevksiz bir gösteri" olarak nitelendirdi.

Ancak bazıları, modanın her zaman alışılmadık malzemeler ve güçlü görsel mesajlar aracılığıyla toplumu kışkırttığını savunarak, bu sanatsal fikri savundu. Moda analistlerine göre, bu tür skandal görünümler genellikle kamuoyunda tartışma yaratmayı ve çevrimiçi ortamda büyük bir popülerlik sağlamayı amaçlıyor.

"500 ekmek somunundan yapılmış elbise" vakası, moda endüstrisinin dikkat çekmek için ne kadar ileri gidebileceği sorusunu bir kez daha gündeme getiriyor.