Mersin sahilindeki gece koşusunda 274 sporcu ter döktü

Mersin'in Yenişehir ilçesinde sporseverleri bir araya getiren "Gece Koşusu" etkinliği gerçekleştirildi. Akkent Mahallesi sahil yolunda başlayan organizasyona, çeşitli şehirlerden gelen koşucular ve vatandaşların da aralarında bulunduğu toplam 274 kişi katıldı.

Sahil şeridi boyunca devam eden ve 6 ile 12 kilometrelik iki ayrı parkurdan oluşan yarışta dereceye giren isimler belli oldu. Mücadelenin 6 kilometrelik parkurunu Suriyeli Omar Alhaje birinci sırada selamlarken, 12 kilometrelik zorlu parkurun kazananı ise Rıdvan Aykul oldu.

"MERSİN'İN SAHİLİNDE GECE KOŞMAK MÜKEMMEL BİR ŞEY"

Yarışın 6 kilometre birincisi Omar Alhaje, 7 yıldır çeşitli yarışmalara katıldığını ve koşmaktan büyük keyif aldığını ifade etti. Genellikle gündüz saatlerinde antrenman yaptığını ve gece yarışmasının kendisinde farklı bir his uyandırdığını belirten Alhaje, "Birinci olmak ayrı, Mersin'de gece koşmak apayrı güzel. Mersin'in sahilinde ve gece koşmak mükemmel bir şey. Herkesin bir kez olsun denemesini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

"GECE KOŞMAK KESİNLİKLE AYRI BİR KONFORDU"

Etkinliğe Adana'dan katılan yarışmacılardan Taha Yasin Taşkaya ise organizasyonun enerjisine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Kendimi harika hissediyorum. Burada çok güzel bir enerji var. Çok güzel bir etkinlik. Gece koşmak kesinlikle ayrı bir konfordu. Gündüze göre günün yorgunluğu oluyor üzerimizde. Biraz da Mersin'in nemi vardı. Rüzgarın artması ve yağmur yağmasıyla nem yerini serinlik ve rahatlığa bıraktı." (AA)