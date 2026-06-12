Merada bateri şov: İlk konser ineklerime

Diyarbakır’ın meralarında yankılanan davul sesleri, alışılagelmiş köy hayatına bambaşka bir ritim kazandırıyor. Geçimini çobanlıkla sağlayan ancak müzik tutkusundan asla vazgeçmeyen genç bir çoban, doğanın ortasında kurduğu baterisiyle ezberleri bozuyor. Genç yeteneğin en sadık dinleyicileri ise merada otlayan inekleri.

DAĞLAR SAHNESİ, HAYVANLARI SEYİRCİSİ OLDU

Her sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkaran Diyarbakırlı genç çoban, yanından ayırmadığı bagetleri ve bateri düzeneğiyle dağ başını adeta bir açık hava stüdyosuna çeviriyor. Kısıtlı imkanlarla edindiği enstrümanını doğanın kalbine taşıyan genç müzisyen, ineklerin şaşkın bakışları arasında her gün saatlerce ritim tutuyor.

"ASIL ODAK NOKTAM MÜZİK, SEYİRCİLERİM İNEKLERİM"

Sıra dışı hikayesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken genç çoban, müziğe olan tutkusunu şu sözlerle özetliyor:

"Çobanlık benim mesleğim, ama bateri çalmak benim en büyük aşkım. Yaylada tek başımayım ve doğanın sessizliğini bu ritimlerle dolduruyorum. İlk konserlerimi her gün buradaki ineklerime veriyorum. Onlar benim en sadık seyircilerim; ben çalarken dikkatle dinliyorlar, hiç seslerini çıkarmıyorlar."

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Mera ortasında sergilediği profesyonellere taş çıkartan davul performansı sosyal medyada paylaşılan genç çoban, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Doğal samimiyeti ve azmiyle izleyenlerin takdirini toplayan sıra dışı müzisyen, en büyük hayalinin bir gün profesyonel bir stüdyoda kayıt yapmak ve dev bir sahnede binlerce insana çalmak olduğunu dile getiriyor. (AA)