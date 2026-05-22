Masal değil gerçek! Sokakları aydınlatan ışık saçan çiçekler gerçek oldu!

Geceleri sokak lambalarının o soğuk, sarı ışığı yerine, yol kenarındaki orkidelerin, ayçiçeklerinin ve krizantemlerin etrafa yumuşak, masalsı ve tamamen doğal bir ışık yaydığını hayal edin... Kulağa büyüleyici bir bilim kurgu filmi sahnesi gibi geliyor değil mi? Ama Euronews’in paylaştığı son habere göre, Çinli bilim insanları tam olarak bunu başardı ve biyoteknolojide kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaptı! Ateşböceklerinden ve bazı özel mantar türlerinden alınan ışık üretme genleri, başarıyla bitki hücrelerine aktarıldı. Sonuç mu? Şu ana kadar 20’den fazla bitki türü, hiçbir harici güç kaynağına ihtiyaç duymadan, karanlıkta kendi kendine ışık saçma özelliği kazandı.

IŞIK SAÇAN ÇİÇEKLER

Bilim insanları, ateşböceklerinden ve bazı mantar türlerinden ışık üreten genleri doğrudan bitki hücrelerine aktarmayı başardılar. Bugüne kadar, orkideler, ayçiçekleri ve krizantemler de dahil olmak üzere 20'den fazla bitki türü biyolüminesans özelliği kazandı.

Biyoteknoloji şirketi Magicpen Bio'nun kurucusu Dr. Li Renhan, fikrin çocukluk anılarından doğduğunu söylüyor.

"Bir köyde doğdum. O zamanlar ailemin parası yoktu, bu yüzden geceleri serinlemek için dedemin bambu korusundaki hamakta uzanmaktan başka bir şey yapamıyordum. Ateşböcekleri sık sık ellerime konuyordu" diye hatırlıyor bilim insanı.

Yıllar sonra, gen düzenleme üzerine çalışırken Li, bu etkiyi bitkilerde yeniden yaratmaya karar verdi. Bunun gece hayatı ekonomisinde ve şehir tasarımında devrim yaratacağına inanıyor.

"Ateşböcekleri gibi hayvanlardan bitkilere gen aktararak gece parlamalarını sağlamak istedik. Amacımız bu teknolojiyi kültürel turizm ve gece ekonomisine entegre etmek. Karanlıkta parlayan bitkilerle dolu bir vadi hayal edin bu, Avatar dünyasını yeryüzüne getirmek gibi olurdu" diye açıklıyor.

Deneysel prototipler yakın zamanda Zhongguanqu Forumu'nda kamuoyuna tanıtıldı. Çiçekler, herhangi bir harici güç kaynağına ihtiyaç duymadan görünür ışık yaydı. Li'ye göre, bu sistem son derece çevre dostu ve düşük karbonlu.

"Bu tesisler elektrik gerektirmiyor. Sadece su ve gübreye ihtiyaç duyuyorlar. Enerji tasarrufu sağlıyorlar, emisyonları azaltıyorlar ve geceleri şehirleri aydınlatabiliyorlar" diye vurguladı araştırmacı.

Mevcut verilere göre, bu tür gen düzenleme yöntemleri, doktorların hastalıkların hücresel düzeydeki gelişimini izlemelerine zaten yardımcı oluyor ve bu da kanser ve diğer karmaşık hastalıklara karşı ilaç geliştirme sürecini hızlandırıyor.

