Maliyeti sıfır ve anında sonuç veren üç eski ipucu: Büyükannenin temizlik şişesi hâlâ daha güçlü

Büyükannenin temizlik püf noktaları, kimyasallar kullanmadan eve parlaklık kazandırıyor. Maliyeti sıfır ve anında sonuç veren üç eski ipucu, bu akşam deneyin:

Büyükannemin temizlik sırları her zaman eski mutfakta asla atılmayan üç şeyle başlardı: Beyaz sirke şişeleri, portakal kabukları ve karbonat paketleri.

Evlerimizi temiz ve güzel kokulu tutan bu üç malzeme, o zamanlar mağazalarda bugünkü pahalı spreylerin yarısı bile bulunmadığı bir dönemde işimize yarıyordu. Kimse bunu büyütmüyordu ve ev pırıl pırıl parlıyordu.

Modern evlerin en büyük sorunu kir değil; sorun, her yüzey için ayrı bir ürün satın almaya alışmış olmamız.

Mutfak dolabınızdaki bu üç ucuz şey, dairenizi düzenli tutmak için ihtiyacınız olan her şeyin %80'inden fazlasını karşılıyor . Geri kalan her şey sadece pahalı bir alışkanlık.

SİRKE VE SU İLE CAM TEMİZLİĞİ: BÜYÜKANNE TARİFİNİN SPREYLERDEN NEDEN HALA DAHA ETKİLİ OLDUĞU

Eski bir sprey şişesine yarım bardak beyaz alkollü sirke ve yarım litre ılık su koyun - işte tüm tarif bu. Çözeltiyi cama uygulayın, eski bir pamuklu tişört veya gazete ile silin ve pencere tek bir iz bile kalmadan kuruyacaktır.

Çoğumuzun yaptığı en büyük hatalardan biri, camları güneş altında temizlemektir. Bu durumda, temizleme sıvısı silmeden önce kurur ve camda inatçı beyaz lekeler bırakır. Bu nedenle, bu işi sabah erken veya öğleden sonra geç saatlerde, camın doğrudan güneş ısısına maruz kalmadığı zamanlarda yapmalısınız.

Kışın yoğuşmanın oluştuğu dairelerde sirke önemli bir işlev daha görür: sıradan market deterjanlarının sadece leke bıraktığı cam üzerindeki beyaz kireç tabakasını etkili bir şekilde çözer. Ve sirkenin o keskin kokusuna gelince, endişelenmeyin, yaklaşık on beş dakika sonra tamamen kaybolur.

OCAKTA PORTAKAL KABUĞU: DAİRE SANKİ KURABİYE PİŞİRMİŞSİN GİBİ KOKUYOR

Bu, modern oda spreyleri ortaya çıkmadan onlarca yıl önce mutfaklarımızda kullanılan bir yöntem. İki portakalın kabuğunu iki desilitre suyla bir tencereye koyun, varsa bir çubuk tarçın ekleyin ve en kısık ateşte yaklaşık yirmi dakika kaynatın. Tüm daire anında mis gibi kokacak, böylece misafirleriniz ne pişirdiğinizi soracaklar.

Bu yöntem, kızarmış balık veya soğan kokusunun günlerce kalabildiği, havalandırması daha zayıf olan küçük daireler için hayat kurtarıcıdır. Sıcak buhar, narenciye kokusunu koridordan yatak odalarına kadar doğal olarak taşır.

Pişirme işlemi bittiğinde, sıvıyı öylece dökmeyin akıllıca kullanın. Doğrudan lavaboya sıcak olarak dökün, çünkü sitrik asit ve ısının birleşimi, yol boyunca biriken yağı giderden temizleyecektir. Böylece, tek bir kabukla evdeki iki büyük işi halletmiş olursunuz.

HALILAR İÇİN KARBONAT

Salonun halıları terliklerden tutun da iki ay önce dökülen kahveye kadar her şeyin kokusunu taşıyor. Büyükannenin yaptığı şey çok basit. Halının her yerine kuru karbonat serpin , gece boyunca bekletin, sabah elektrik süpürgesiyle temizleyin. Karbonat kokuları liflerden emer, maskelemez.

İnatçı lekeler için, karbonatı biraz suyla macun kıvamına getirin, lekeye sürün, kurumasını bekleyin, ardından bir fırçayla ovalayın. Uzun tüylü eski halılar için bu işlemi iki ayda bir tekrarlayın. Tüm işlemin maliyeti halı başına yaklaşık yüz dinardır, bu da en yakın mağazadaki bir paket kabartma tozunun fiyatına eşittir.

BÜYÜKANNENİZİN TEMİZLİK PÜF NOKTALARINI NE SIKLIKLA TEKRARLAMALISINIZ?

Üç haftada bir pencereleri sirkeyle ıslatın, hava bayatladığında portakal kabuğuyla silin, ayda bir halıya kabartma tozu serpin. Plan yok, takvim yok, sadece ihtiyaç duyduğunuzda yapın. Büyükanneniz, büyük büyükanneniz de böyle yapardı .

MUTFAKTAN BAŞKA HANGİ MALZEMELER KİMYANIN YERİNİ ALABİLİR?

İkiye bölünmüş bir limonu kesme tahtasına sürmek sarımsak ve çiğ et kokusunu giderir. Fırın henüz sıcakken yağ lekesine iri tuz serpin, sonra nemli bir bezle silin. Mutfak süpürgesinin üzerine geçirilen eski bir çorap, avizeyi toz bezinden daha iyi temizler. Kimse bunun için para ödemedi...