Kuyuya düşen bir kadın yaralandı
Konya’nın Ereğli ilçesinde boş su kuyusuna düşen 55 yaşındaki Feride Ballı, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Konya’nın Ereğli ilçesinde boş su kuyusuna düşen Feride Ballı (55), ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınları, Feride Ballı’nın boş su kuyusuna düştüğünü fark ederek durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu Ballı’yı düştüğü kuyudan çıkardı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtilen Ballı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi