Küçükkuyu Kitap Günleri ile Çanakkale'de edebiyat şöleni başlıyor

Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinde 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Küçükkuyu Kitap Günleri, edebiyattan yapay zekaya uzanan söyleşiler, şiir dinletileri ve imza günleriyle kitapseverleri ağırlayacak.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Belde Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliğin onur konuğu edebiyatın usta ismi Buket Uzuner olacak. Uzuner, festivalin açılış gecesinde "Edebiyatımızda Çanakkale ve Uzun Beyaz Bulut-Gelibolu Romanı" başlıklı söyleşisiyle kitapseverlerle buluşacak.

BİR HAFTALIK PROGRAM DOLU DOLU

Festival 27 Temmuz Pazartesi akşamı Uzuner'in söyleşisiyle start alacak.

Aynı gece Kemal Varol, "Bir Kalpten, Bir Geçmişten, Bir Vatandan Göçmek" başlıklı söyleşisini gerçekleştirecek. Timur Sönmez, Duran Güldemir ve İkbal Kaynar da ilk günün imza programında okurlarıyla buluşacak.

28 Temmuz Salı akşamı Sinan Kahyaoğlu yörenin tarihini anlatacağı "Geçmişten Günümüze Yöremiz" söyleşisini yaparken Osman Balcıgil ise "Devrimciler ve Süs Bebekleri" başlıklı konuşmasıyla sahne alacak.

29 Temmuz Çarşamba programında Hidayet Karakuş çocuk şiirlerindeki mizahı ele alacak, Belgin Bıyıkoğlu ise kendi edebiyat dünyasını "Edebiyat Nedir?" sorusu etrafında tartışacak.

ŞİİRLİ MÜZİK VE ATATÜRK SÖYLEŞİSİ

30 Temmuz Perşembe gecesi iki farklı etkinlik dikkat çekiyor. Fatih Tuncay, "Atatürk ve Foks" söyleşisiyle açılışı yapacak, ardından Pelin Batu ve Haluk Çetin ikilisi şiirli müzik dinletisi sunacak.

31 Temmuz Cuma akşamı Gülsel Ceren Güneş romanın perde arkasını anlatacağı söyleşisiyle sahneye çıkacak. Fars Meyus ise "İnsanın Kendine Yolculuğu" başlıklı konuşmasıyla kişisel dönüşümü ele alacak. Gazeteci-yazar Mustafa Balbay da aynı gün saat 19.30'da imza programına katılacak.

BALBAY 'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ'Nİ ANLATACAK

1 Ağustos Cumartesi, festivalin en yoğun günü olacak. Sinan Akyüz yazarlık serüvenini paylaşacağı "Bir Yazar Nasıl Yazar" söyleşisiyle geceyi açacak. Ardından Mustafa Balbay, "Türkiye'nin Geleceği!" başlıklı konuşmasını yapacak. Geceyi şair Şükrü Erbaş'ın "Bu Dünyanın Kırık Dökük Cümleleriyiz" söyleşisi taçlandıracak.

KAPANIŞ GECESİNDE YAPAY ZEKA VE GÖSTERİ

Festivalin 2 Ağustos Pazar kapanış gecesinde Anooshirvan Miandji, yapay zekanın insan üzerindeki etkilerini eleştirel düşünme perspektifinden tartışacak.

Gecenin finalinde ise Müfit Can Saçıntı gösterisiyle festivale eğlenceli bir veda yapılacak.